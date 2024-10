Social De ziua lor profesională, medicii de la urgență au primit 21 de ambulanțe noi







Republica Moldova. Angajații Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au sărbătorit sâmbătă Ziua Națională a Ambulanței. Zeci de angajați medicali s-au reunit în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” din capitală pentru a participa la eveniment. De ziua lor profesională, medicii de la urgență au primit 21 de ambulanțe noi.

La eveniment au participat președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministra Sănătății, Ala Nemerenco.

„Ne dorim să construim un sistem de sănătate modern”

„Astăzi, împreună cu medici, asistenți medicali, conducători de ambulanțe, infirmiere, felceri, sărbătorim „Ziua Ambulanțelor”, care este marcată la data de 2 octombrie. Îi felicit pe acești angajați și îmi exprim recunoștința pentru că își fac datoria cu toată dăruirea, că muncesc pe timp de noapte și salvează vieți omenești”, a spus Igor Grosu.

„Ne dorim să construim un sistem de sănătate modern. În ultimii 3 ani s-au investit peste 3 miliarde de lei (circa 150 mil de euro) în renovarea și dotarea spitalelor. Totodată, au fost cumpărate peste 206 ambulanțe. Chiar astăzi doamna ministră Ala Nemerenco a anunțat că mai multe autosanitare dotate cu echipamente de ultimă generație, în valoare de 5 milioane de euro, au fost cumpărate și transmise deja în raioane. Împreună trebuie să continuăm aceste eforturi pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate”, a afirmat Igor Grosu.

„Ministerul Sănătății a depus eforturi mari ca să deveniți urgenți cu adevărat”

În cadrul evenimentului, ministra Sănătății Ala Nemerenco a anunțat despre distribuirea a 21 de ambulanței noi în mai multe localități ale țării.

Este vorba de Anenii Noi, Cahul (2), Călărași, Căușeni, Cimișlia, Comrat, Criuleni, Drochia, Ialoveni și Fălești. Totodată, ambulanțele vor ajunge și la Florești, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Strășeni, Ștefan Vodă și Ungheni.

„Sunt mândră să mă aflu astăzi alături de voi. Ministerul Sănătății a depus eforturi mari ca să deveniți urgenți cu adevărat. Am adus foarte multe echipamente, am dotat ambulanțele mai vechi și am scos de pe drumuri acele ambulanțe „rușinoase”. Vă promitem că în continuare o să muncim pentru ca dumneavoastră să aveți la îndemână cele mai importante instrumente de intervenție”, a subliniat Ala Nemerenco.

Cu prilejul marcării Zilei Naționale a Ambulanței, angajații de la urgență au amenajat un muzeu din ambulanțe vechi. Mijloacele de transport au fost utilizate pe timpuri.

Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost fondată pe 1 octombrie 2015.

În prezent, în cadrul serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească activează în jur de 5 600 de angajați care intervin anual în circa 1 milion de solicitări.

Ziua ambulanței este marcată în mai multe țări europene, inclusiv în România, prin organizarea de evenimente cu participarea populației, instituțiilor medicale, autorităților și ONG-urilor.