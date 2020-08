De unde poți cumpăra o mașină nouă în România?

Dacă vrei neapărat o anumită marcă sau un anumit model, cel mai simplu mod de a te întâlni cu noua ta mașină este să vizitezi o reprezentanță auto și să cauți acolo dacă au ceea ce îți dorești. Dar dacă pe de altă parte nu te-ai hotărât încă la o singură mașină și vrei să compari mai multe automobile înainte de a lua o decizie, atunci accesează platforma cautimasina.ro și cu siguranță vei găsi ceva care să te atragă.

Cautimasina.ro este un agreator de anunțuri cu peste două milioane de anunțuri folosite pentru statistici din care mai mult de 110.000 sunt doar anunțuri in țara noastră. Când cauți o mașină nouă folosind cautimasina.ro, platforma verifica automat peste 155 de site-uri de anunțuri pentru a-ți livra instant cele mai bune rezultate. În plus, colaborează cu 123 de dealeri autorizați, motiv pentru care atunci cand vrei o masina, dar nu te-ai hotărât încă exact care, este cel mai simplu mod de a vedea ofertele mai multor dealeri simultan fără a consuma timp și bani pentru a-i vizita pe fiecare in parte.

Cât despre mașini noi, pe site-ul cautimasina.ro sunt afisate în acest moment peste 4000 de anunțuri cu automobile proaspăt scoase din fabrică, iar oferta se updatează în mod regulat în funcție de anunțurile postate pe internet. Astfel, dacă folosești acest site, poți fi mereu la curent cu cele mai avantajoase oferte și chiar să obții discount-uri atrăgătoare.

De ce merită să investești într-un automobil nou, acum?

Costul – inițial, o mașină nouă costă semnificativ mai mult decât una la mâna a doua. Dar pe termen lung, investiția se amortizează deoarece un automobil care de abia a părăsit fabrica are nevoie de mai puțină atenție decât unul vechi, unde repari o piesă și peste puțin timp se strică alta. În plus, în cazul tuturor mașinilor, valoarea este direct proporțională cu prețul lor de achiziție, motiv pentru care nu poți să compari din acest punct de vedere o mașină veche cu una nouă;

Fiabilitatea – Sunt șanse minime ca o mașină nouă să te lase la greu. În schimb, nu același lucru poți spune și despre una veche, indiferent de cât de bine a fost ea întreținută Și cum nimic nu este mai stresant decât o mașină pe care nu poți s-o mai folosești exact atunci când ai cea mai mare nevoie de ea, investiția într-o mașină nouă este pur și simplu neprețuită.

Întreținerea – Cu excepția reviziilor obligatorii de peste an, nu vei avea prea mult de investit într-o mașină nouă mulți ani de la achiziție. Când nu doar caroseria și interiorul sunt noi, ci și fiecare piesă care pune în funcțiune întregul sistem, pur și simplu nu ai ce să mai cumperi în plus pentru o mașină nouă.

Mirosul – Poate că nimeni nu-și cumpără o mașină nouă doar pentru miros, dar și acesta este un adevărat bonus de care te vei bucura la scurt timp după achiziție.

Experiența – Simți altfel motorul și drumul conducând o mașină nouă decât una veche. În plus, fiind primul proprietar al automobilului tău, dacă ești pasionat de mașini, legi o altfel de relație cu el decât atunci când știi că a aparținut și altor persoane.

Statutul – Una este să te dai jos dintr-un bolid ca proaspăt scos din cutie și alta să cobori dintr-o mașină cu mulți kilometri la bord. Chiar dacă este vorba de același model, felul cum ești privit de cei din jur depinde mult de vârsta mașinii pe care o conduci. Iar dacă se întâmplă să fii un antreprenor, acest lucru te va ajuta mult și în domeniul afacerilor pentru că oamenii în general au mai multă încredere în antreprenorii de succes, decât în cei care nu-și permit foarte multe.

Articol susținut de Oblyo Digital Agency