De la gust la design! Ploom AURA este expresia tehnologiei senzoriale marca JTI

Compania JTI (Japan Tobacco International) anunță introducerea pe piața din România a dispozitivului Ploom AURA. Este vorba despre o inovație de ultimă generație, destinată utilizatorilor adulți care caută experiențe speciale de tutun încălzit. Ploom AURA reprezintă un concept creat pentru a se adapta gusturilor și preferințelor aflate într-o continuă transformare și oferă o experiență senzorială rafinată, premium și personalizată.

Ploom AURA este echipat cu tehnologia SMART HEATFLOW, sistem ce optimizează procesul de încălzire pentru a păstra aromele autentice ale tutunului, fără ardere și cu emisii reduse de fum. Tehnologia oferă satisfacție senzorială și o experiență autentică de tutun, fără mirosul de fum. Designul își păstrează liniile elegante, curate, cu un corp subțire și curbat, iar dispozitivul este gândit pentru a fi ușor de mânuit și să ofere o experiență sofisticată. Create special pentru Ploom AURA, rezervele Sobranie completează experiența prin amestecuri premium și tehnologia CleanSeal, o barieră sofisticată, concepută pentru a preveni pierderea tutunului în interiorul dispozitivului.

„Dispozitivul Ploom Aura se bazează pe trei nevoi esențiale de consumatorilor. Este vorba despre gust, experiență și stil. Cu Ploom Aura, JTI aduce în România nu doar un produs, aduce o inovație care se diferențiază în categoria din care face parte. Consumatorii adulți de tutun din România sunt acum pregătiți pentru Ploom AURA, pentru că își doresc mai mult decât simple produse, fiind în căutarea unor soluții care să se alinieze stilului lor de viață și preferințelor în continuă schimbare. De aceea, Ploom AURA a fost conceput având în vedere nevoile lor, oferindu-le un dispozitiv inovator pe care să îl poarte cu încredere și mândrie”, a declarat în cadrul evenimentului de lansare Marian Zamfir, Marketing Director JTI Romania, Moldova and Bulgaria.

Brandul Ploom are o prezență relativ recentă în România. A intrat pe piața locală în anul 2023, cu scopul de a redefini experiența tutunului încălzit într-o manieră premium și modernă. JTI România a lansat în septembrie 2023 dispozitivul Ploom X în puncte selecte de vânzare, fapt ce a semnalat intrarea concretă a JTI pe piața produselor de tutun încălzit în țară.

„JTI România este o parte importantă a grupului internațional și contribuie foarte mult la compania mare, dar și la societatea și la bunăstarea țării. Și atunci când oamenii mă întreabă care este secretul succesului nostru în România, ce face JTI România să fie o companie de mare succes, le spun întotdeauna același lucru și le vorbesc despre pasiunea echipei de aici. Și vreau să vă dau un exemplu. Avem o marcă în România, numită Sobranie, care nu a existat în România până acum 15 ani. Iar de la 0, echipa din România a pus bazele unui brand premium în România, care este numărul unu în categoria de lux. Iar echipa JTI din România ajută la dezvoltarea Sobranie în toată lumea”, a specificat în cadrul evenimentului de lansare a Ploom Aura Alexander Pitchka, General Manager JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

Această lansare marchează un moment de referință în parcursul JTI România. Prin introducerea celui mai avansat dispozitiv din portofoliul companiei pentru consumatorii adulți din România, se reafirmă angajamentul echipei de a-și depăși limitele. „Acest moment reflectă, de asemenea, valorile care ne ghidează modul de a face business – angajamentul față de sustenabilitate, respectul pentru consumatorii adulți și libertatea lor de alegere. Ne mândrim cu contribuția la construirea unui viitor mai bun, în care inovația se îmbină armonios cu dezvoltarea durabilă”, a adăugat Alexander Pitchka, General Manager JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

JTI România îşi desfăşoară activitatea încă din 1993, inițial sub numele R.J. Reynolds, după care a adoptat numele actual când compania-mamă a făcut tranziția la JTI. Compania produce și comercializează pe piața românească branduri cunoscute de țigarete precum Winston, Camel și Sobranie. Pentru a susține dezvoltarea categoriei produselor cu risc redus (PRR), compania internațională intenționează să investească 650 de miliarde de yeni (aproximativ 3,7 miliarde de euro) în perioada 2025–2027, în special în rezerve de încălzit tutunul, cu accent pe eforturile de comercializare, cercetare și dezvoltare, precum și pe cheltuieli de capital.