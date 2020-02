„Prințul” Badoi s-a născut într-o casă de chirpici, din județul Teleorman, unde a locuit alături de 17 suflete. Bunica a fost cea care l-a avut în grijă, iar moartea ei, pe când Claudiu avea doar 11 ani, l-a determinat să își ia inima în dinți și să încerce să-și facă un viitor.

Ramas pe drumuri, a ajuns să muncească într-o piață de flori.

„Acest loc este cel mai frumos loc din viata mea, aici imi castigam painea, aici munceam si nu mi-e rusine sa zic asta, dormeam aici pe cartoane pe jos. Va dati seama sa dormi pe cartoane timp de iarna, vara era mai bine, dar iarna sau toamna va inchipuiti”, povesteste el, potrivit sport.ro.

În paralel, Claudiu Badoi s-a apucat de sport. Zice că filmele cu Van Damme l-au făcut să se îndrăgostească de kickbox.

„Cum era acolo in ring ma gandeam si eu: oare voi ajunge si eu sa ma lupt in ring? Mi-a placut foarte mult, m-am luat si dupa filmele lui Van Damme. Am descoperit sportul, in paralel ma duceam si la sport si munceam si aici ca sa ma intretin”, potrivit sport.ro.

Te-ar putea interesa și: