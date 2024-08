Economie De la bancă la amenajări interioare. Raluca Dorobanțu a dezvoltat o afacere care schimbă designul HoReCa







În urmă cu 13 ani, Raluca Dorobanțu a lansat alături de soțul său o afacere cu o investiție inițială de 50.000 de euro . A trecut prin provocările începutului antreprenorial, s-a confruntat cu criza pandemiei, dar a supraviețuit și a reușit să devină un jucător relevant pe piața locală a amenajărilor interioare.

Conceptul de design interior se regăsește în istoria umanității, în diverse forme, încă din cele mai vechi timpuri. Mormintele faraonilor egipteni, palatele împăraților chinezi sau templele maiașe oferă numeroase dovezi că oamenii au fost preocupați nu doar de funcționalitatea construcțiilor înălțate, ci și de estetica lor. Cu toate acestea, cea care a făcut din decorațiunea interioară o profesie în sine a fost actrița Elsie de Wolfe. La începutul secolului XX, starul hollywoodian s-a dedicat pasiunii pentru amenajarea locuințelor, devenind primul designer de interior. La mai bine de un secol distanță, Raluca Dorobanțu poate fi considerată o urmașă directă a acesteia.

Mai ales că, la fel ca Elsie de Wolfe, Raluca și-a urmat pasiunea și nu parcursul profesional. Deși a lucrat mai mulți ani într-o bancă, a avut curajul să facă pasul spre antreprenoriat și să înființeze în 2011 o companie de amenajări interioare. Însă nu în zona rezidențială, ci în alte domenii de activitate, conform Infofinanciar.

A beneficiat din plin și de sprijinul familiei. „Când am făcut pasul către antreprenoriat, soțul meu activa pe partea de import și distribuție de stofe pentru mobilier. Astfel, trecerea de la domeniul bancar la mediul de business nu a fost una bruscă. A venit ca o continuare și extindere a expertizei deja existente în familie. Dar a fost și ceva ce mi-am dorit dintotdeauna. Mai ales când am realizat că nu mă regăseam cu adevărat în fostul domeniu de activitate”, explică antreprenoarea.

Deschidere și furnizori de calitate

Startul noului business, Chairry Design & Furniture, a necesitat însă muncă intensă. Mai ales pentru că antreprenoarea a pornit la drum cu ideea că trebuie să învețe și înțeleagă în profunzime domeniul. Așa că a început să studieze piața și să participe la evenimentele din industrie. „Voiam să asimilez cât mai mult din ce spun mai «marii» pieței. Dar și să discut cu cât mai mulți profesioniști din domeniu. Cred cu tărie că prima regulă în business o reprezintă deschiderea”, precizează Raluca Dorobanțu.

O provocare importantă a începutului a fost lipsa furnizorilor locali experimentați. Puțini din cei existenți erau dispuși să se plieze pe un model de business încă în dezvoltare. „Am susținut mereu produsul «Made in Romania». Dar pe vremea aceea găseai cu greu un colaborator care se alinia la standardele din afară. Așa că am început să căutăm parteneri și în afara granițelor. Iar experiența soțului și conexiunile de până atunci au fost un mare avantaj”, rememorează interlocutorul meu.

Cu răbdare și tenacitate, Raluca a reușit să creeze o rețea solidă de furnizori de calitate. În 2012, a încheiat un parteneriat cu o firmă din Spania, un furnizor important de mobilier profesional pentru evenimente, catering, restaurante și hoteluri. A urmat apoi o alta, pentru mobilierul pentru terase, plaje și piscine. Și încă una pentru spații de birouri. Iar apoi, un parteneriat cu un important furnizor de mobilier pentru HoReCa și office din Turcia.

Pandemia, o provocare majoră

În paralel cu dezvoltarea parteneriatelor, businessul a început să crească. A apărut primul showroom și primul proiect de mare anvergură – amenajarea Hotelului Marshal din București.

Au urmat apoi alte proiecte importante. Iar clienții mari din Capitală – precum AFI Cotroceni sau Therme București – au crescut vizibilitatea companiei. Astfel că s-au înmulțit și proiectele din Timișoara, Oradea, Craiova, Baia Mare și alte orașe mari.

Raluca Dorobanțu s-a implicat activ și în diversificarea ofertei. Lucru care a facilitat intrarea companiei pe segmente noi. Cum a fost cel medical, unde primul proiect datează din 2015, la clinica Regina Maria. Iar apoi cel educațional, în 2017, pentru Facultatea de Arhitectură din Cluj.

Strategia și-a dovedit valoarea mai ales în perioada post-pandemie. „Cred cu tărie că perioada pandemică a fost cel mai dificil moment prin care am trecut din punct de vedere profesional. Restricțiile au sistat și chiar închis definitiv multe business-uri din domeniul HoReCa. Acesta era obiectul de activitate principal al companiei în 2020. Atunci am înțeles că trebuie să învățăm și să ne dezvoltăm. Să fim și mai atenți la clienții noștri. Astfel, am devenit rapid mult mai flexibili și versatili. Și ne-am îndreptat atenția către alte domenii de activitate, care aveau potențial”, relatează antreprenoarea.

Extinderea pe alte piețe

Lecțiile pandemiei au fost asimilate temeinic. Raluca Dorobanțu nu a renunțat însă la domeniul HoReCa în care compania acumulase deja o expertiză solidă și care reprezintă acum 80% dintre proiectele companiei. Ci dimpotrivă, a adăugat multe alte proiecte importante.

În paralel însă, a dezvoltat și celelalte sectoare abordate înainte de pandemie, medical și educațional. La finalul anului trecut, compania înregistrase o creștere de 84%, raportat la 2020, și pe segmentul de amenajări interioare pentru școli și licee. Dar a intrat și pe zona amenajărilor de birouri. Astfel, în portofoliul de clienți s-au adăugat nume precum BCR, NEPI Investment, Globalworth, IFM Prover, Continental Automotive, rețeaua agențiilor Superbet etc.

Creșterea numărului de proiecte, care au ajuns la peste 200, a generat în 2023 o dublare a volumului de business. „Am furnizat piese de mobilier pentru aproximatix 5.000 mp de amenajări interioare. Acestea au reprezentat un volum total de vânzări de 1,8 milioane de euro”, explică Raluca Dorobanțu. Iar pentru anul acesta ținta este de 2 milioane de euro.

Pentru a susține volumul mare de proiecte, compania și-a extins atât echipa, cât și numărul de parteneri. „Colaborăm cu peste 50 de furnizori și parteneri. Iar dintre piesele de mobilier cel mai bine comercializate în ultimii doi ani, 60% sunt importate din Europa. 40% sunt obiecte personalizate prin intermediul producătorilor locali”, precizează antreprenoarea.

Principii de business și viață personală

Chiar dacă afacerea se dezvoltă și crește organic, provocările nu lipsesc. Criza lanțurilor de aprovizionare, creșterea prețurilor la energie și a costurilor de transport, cât și instabilitatea fiscală au fost și sunt încă problematice pentru orice companie. La acestea se adaugă și birocrația, o provocare curentă pentru firmele autohtone.

Însă, de-a lungul timpului, Raluca Dorobanțu a deprins o serie de principii importante: „În primul rând, trebuie să fii adaptabil și flexibil, deoarece piața este imprevizibilă și mereu în schimbare. În același timp, trebuie să fii bine informat despre legislația locală, inclusiv reglementările fiscale și drepturile angajaților. Abilitățile de planificare și organizare sunt cruciale pentru a putea implementa strategii eficiente. Nu în ultimul rând, reziliența și perseverența sunt indispensabile în fața provocărilor și situațiilor imprevizibile.”

Antreprenoarea dedică mult efort dezvoltării businessului, dar își rezervă timp și pentru familie. „Chairry Design & Furniture este, în sine, un business de familie, dezvoltat alături de soțul meu. Și pe plan personal facem o echipă foarte bună pentru cei doi copii ai noștri, Karim (17 ani) și Leila (15 ani). Când nu suntem în birou, ne petrecem tot timpul în familie și cu prietenii. Atât eu, cât și soțul meu suntem de părere că o prezență activă în viața copiilor face diferența. Consider că ei sunt cea mai importantă moștenire”, concluzionează Raluca.

Și pentru că tot a venit vorba de moștenire, poate că, cine știe, aceștia vor duce mai departe afacerea de familie dezvoltată de Raluca Dorobanțu și de soțul său.