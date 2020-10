Una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România, Sandra Stoicescu, a devenit ceea ce este astăzi și pentru că a avut parte de o relație extraordinară cu părinții săi. Vedeta Antenei 1 a mărturisit că cea care i-a îndumat pașii spre meseria de jurnalist este nimeni alta, decât mama sa. Vedeta a făcut dezvăluiri de senzație în cadrul emisiunii „Dosare de presă”, de pe EvZ TV, moderată de Mirel Curea.

Inițial, Sandra ar fi vrut să se facă pictoriță. Apoi visa să devină un egiptolog faimos, să colinde Egiptul, să călătorească, să învețe, să descopere morminte, să exploreze. Cea care a adus-o cu picioarele pe pământ a fost mama sa. Prin logică și explicații pertinente.

„Revenind, tot atunci mama mi-a zis că istoria ne arată că se reașează lucrurile, vin alți oameni. Nu te gândi că de mâine se schimbă lucrurile. Că eu spuneam, „Ai să vezi, că de mâine vom călători, ai să vezi, o să fie… o să se schimbe lucrurile…De mâine o să fie magazinele pline. De mâine o să fie bine. De mâine o să putem călători. De mâine o să avem orice cărți. De mâine…”.„Nu va fi așa”, îmi spunea mama. Ascultă-mă. Nu va fi așa”.

Și mi-a spus, pe la 16 ani, „Iubita mea, tu ești o fire impetuoasă. Hai să vedem: ce vrei tu să faci?”. „Păi, o să fiu egiptolog. Și o să călătoresc. Și o să mă duc. Și o să explorez. Și o să fac și o să învăț”. Și mama zice „Da. Dar cred că, în primă fază, o să fii muzeograf, muzeolog… și o să stai într-un muzeu.” ”Cum într-un muzeu?” „Faci Istoria Artelor și acolo, fie la facultate, profesor, fie într-un muzeu. Că unde crezi că o să lucrezi?” „Păi, da, dar Egiptul?” „Până ajungi tu… hai să ne gândim un pic ce-ți mai place.” Eu eram, descopeream alte morminte, aveam treabă. Nu prea știam eu atunci ce înseamnă.

Și mi-a zis „Dar te văd că comentezi la televizor. Că aia nu e bine, aia nu-ți place. Dacă ești în stare, du-te și fă, numai comenta. Stai pe canapea și comentezi. Ești în stare?” „Cred că da” „Bun. Ți-ar plăcea presă?” „Da” „Apucă-te, atunci. Continuă cu cititul”. Și în clasa a XI-a a sunat mama la redacția ziarului „Ora”, care căuta angajați. Și ăia i-au zis „Cât are fiica dumneavoastră?” Și i-au zis, „E minunat, doamnă, dar să dea Bacalaureatul”. Și m-am dus către presă.

Și la examenul final (Liceul Tonitza, n.e.), când am dat și partea de Artă și mi-am făcut „Domnișoara Anastasia”, proiectul meu… Am terminat Scenografia. Am atestat de ucenic scenograf –scenograf ieși când termini facultatea. Aveam machetă, afiș, tot pentru piesa de teatru. Și-am vorbit 10 minute. Și după 10 minute de vorbit cursiv, care-i viziunea, de ce am făcut, cu scenă turnantă, m-a întrebat directorul Liceului Tonitza de atunci, care făcea parte din comisie, „Și de ce n-a ieșit chiar ce spui? Ce spuneai că vrei să faci?” „Jurnalism” „Așa să faci”. Am luat 10, am ieșit șefă de promoție la Liceul Tonitza. Și așa m-am dus către presă. Am intrat la Facultate, am intrat și în Antenă în același an. Am făcut Psihologie. În primul an am dat la Jurnalism, dar în paralel am intrat și în Antenă”, a povestit Sandra Stoicescu.