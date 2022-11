De ce trebuie să ajutăm Republica Moldova cu energie. Pericolul care pândește România, mai aproape decât ne-am imagina

Expertul în politici energetice Corina Murafa a explicat cum este afectată România de pana masivă de curent din Republica Moldova şi ce s-ar putea întâmpla dacă Rusia pune mâna pe Republica Moldova.

Întrebată cum ar putea fi afectată România de aceste pene masive de curent, Corina Murafa a declarat: „Cred că și dacă n-ar fi vorba de obligația morală și, în anumit caz, poate chiar mai mult decât morală, întrucât mulți din cetățenii de acolo sunt și cetățeni români, cred că tot am fi afectați de aceste atacuri, pentru că noi suntem de vreo 3 ani încoace importator net de electricitate”, a declarat Corina Murafa.

Critici aduse cu privire la lipsa măsurilor de reducerea consumului în orele de vârf

Şi continuă: „Noi nu mai suntem exportatori de electricitate, iar anul acesta în primele 6 luni ale anului față de perioada precedentă din anul trecut am importat cu 12 % mai multă electricitate. Deci, noi, practic nu mai ne putem satisface consumul propriu din surse interne. Și e un mit că nu depindem de ceilalți din jur.

Ba depindem, aducem electricitate din Bulgaria, aducem electricitate din Ungaria, dar vă dați seama că și Ucraina, și Moldova vor aceeași electricitate. Mai mult decât atât, după cunoștințele mele, noi n-am făcut absolut nimic să implementăm toate aceste reglementări europene vizavi de reducerea consumurilor în orele de vârf, dar și pe medie, ce a fost dat în pachetul acesta Repower european, cel mai recent.

Pare că stăm așa, într-un fel de nonșalanță, nu știu cum să mă exprim, ceea ce e foarte serios. 90 % din energia pe care o cumpără moldovenii de la noi o cumpără de pe piață”, a explicat expertul.

De este important să menținem stabilitatea regională cu Republica Moldova

În opinia sa, România trebuie să ajute ţara vecină pentru a nu cădea în mâna ruşilor. Iar cea mai gravă şituaţie ar fi ca noi am avea brusc o graniță cu Rusia.

Corina Murafa: „Sunt momente în care noi putem să exportăm. Sunt momente când putem să importăm energia. Nu este că o marfă ca oricare alta și tocmai de aceea sunt momente când putem să dăm către alte ţări şi noi să ne securizăm aprovizionarea. Eu îmi mențin părerea, vă spun sincer că este nevoie să ajutăm în această situație Republica Moldova şi să menținem stabilitatea regională cât de cât.

Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă ar cădea Moldova în mâna rușilor și noi am avea brusc o graniță cu Rusia. Sigur, e un scenariu nu foarte probabil, dar oricum cred că trebuie să asigurăm un rol și de stabilitate regională. Şi încă o dată, tot ceea ce dăm noi, contrar celor vehiculate în spațiul public, că am fi dat foarte ieftin energie Moldovei. Nu e chiar așa. Noi am dat energie Moldovei la prețul pieței.

Poate ar putea companiile energetice din România, ținând cont de datele lor financiare, să dea energie la un preț mai bun către Moldova pe contracte bilaterale. Deci noi acoperim acum 90% din consumul Moldovei, din care 10% sunt livrați pe bilateral”, a explicat Corina Murafa, expert în politici energetice, în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.