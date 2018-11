De ce tot mai multi developeri invata Angular.js?

AngularJS ofera o alta abordare. Acesta incearca sa minimizeze nepotrivirea conexiunii dintre documentul HTML centrat pe apeluri si ceea ce necesita o aplicatie prin crearea de noi constructii HTML.





AngularJS invata sintaxa noua a browserului printr-o constructie pe care o numim directii. Exemplele includ:

Legarea datelor, cu {{}}.

Structuri de control DOM pentru repetarea, afisarea si ascunderea fragmentelor DOM.

Suport pentru formularea si validarea formularului.

Atasarea unui nou comportament la elemente DOM, cum ar fi manipularea evenimentului DOM.

Gruparea HTML in componente reutilizabile.

solutie completa de la client

Specialistii in Web Design de la DroidWebDesign declara ca AngularJS nu este o singura piesa in puzzle-ul global de construire a unei parti a unei aplicatii web. Acesta se ocupa de toate codurile DOM si AJAX pe care le-ati scris o data manual si le pune intr-o structura bine definita. Acest lucru face ca AngularJS sa fie perfect pentru modul in care ar trebui construita o aplicatie CRUD (Creare, citire, actualizare, stergere).

AngularJS vine cu urmatoarea extraoptiune:

Tot ceea ce aveti nevoie pentru a construi o aplicatie CRUD intr-un set coerent: legare de date, directive de baza templating, validarea formularului, rutare, conectare profunda, componente reutilizabile si injectie de dependenta.

Elemente de testare: testarea unitatilor, teste de la cap la cap, machete si planuri de testare.

Cerere de structuri cu aspect de director si scripturi de testare ca punct de plecare.

AngularJS simplifica dezvoltarea aplicatiilor prin prezentarea unui nivel mai ridicat de abstractizare pentru dezvoltator. Ca orice abstractie, vine la un cost de flexibilitate. Cu alte cuvinte, nu fiecare aplicatie este potrivita pentru AngularJS. AngularJS a fost construit cu ajutorul aplicatiei CRUD. Din fericire, aplicatiile CRUD reprezinta majoritatea aplicatiilor web. Pentru a intelege insa de ce este bun la AngularJS, va ajuta sa intelegeti cand o aplicatie nu este potrivita pentru AngularJS.

Jocuri si editorii GUI sunt exemple de aplicatii cu manipulare DOM intensa si dificila. Aceste tipuri de aplicatii sunt diferite de aplicatiile CRUD si, ca rezultat, probabil nu sunt potrivite pentru AngularJS. In aceste cazuri, ar fi mai bine sa folositi o biblioteca cu un nivel mai scazut de abstractizare, cum ar fi jQuery.

AngularJS este construit in jurul credintei ca codul declarativ este mai bun decat imperativ atunci cand vine vorba de construirea UI-urilor si a componentelor de software impreuna, in timp ce codul imperativ este excelent pentru a exprima logic un proiect.

Este o idee foarte buna sa decuplati manipularea DOM de la logica aplicatiei. Acest lucru imbunatateste dramatic testabilitatea codului.

Este o idee cu adevarat buna sa considerati testarea aplicatiilor drept egala in importanta scrisului aplicatiei. Dificultatea de testare este dramatic afectata de modul in care este structurat codul.

Este o idee excelenta deconectarea partii client a unei aplicatii din partea serverului. Acest lucru permite lucrarilor de dezvoltare sa progreseze in paralel si permite reutilizarea ambelor parti.

Este foarte util, intr-adevar, daca dezvoltatorii ghidurilor-cadru au parcurs intreaga calatorie de construire a unei aplicatii: De la proiectarea interfetei utilizator, prin scrierea logicii de afaceri, la testare.

Este intotdeauna bine sa facem sarcini comune posibile si dificile.

