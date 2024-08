Social De ce să mergi la bar, când îți poți prepara acasă. Zece rețete de cocktail-uri de la cei mai buni barmani din 2024







Ceea ce îi unește pe cei mai buni barmani din 2024 este mai puțin o abordare stilistică a cocktail-urilor și mai mult o convingere comună că băuturile oferă modul perfect pentru a se conecta cu oameni, cu locurile. Povestea fiecărui ingredient din cocktail este la fel de importantă ca și aroma sa. Un New York Sour, de exemplu, preparat cu rom portorican și Brooklyn amaro, aduce un omagiu diasporei portoricane din New York.

Secara cu orez prăjit, îndulcită cu sirop de pandan, face un Old-Fashioned perfect. Cokctail-ul face aluzie la două ingrediente populare în mâncarea stradală vietnameză. De asemenea, un cocktail Nightcap reflectă melodia întunecată și melancolică care l-a inspirat. Luate individual, aceste băuturi spun povești personale. Luate împreună, ele oferă un instantaneu al barurilor.

Cafea înghețată din Caraibe

Potrivit lui Jordan Valls, această băutură înghețată a fost inspirată de două cocktailuri de cafea iconice: Irish Coffee și Frozen Irish Coffee. Romul jamaican mai vechi formează baza, completată de lichiorul de cafea și brandy, îndulcit cu siropul masala de nucă de cocos. La cocktail se adaugă și lapte condensat îndulcit. Atunci când se amestecă, cocktail-ul este unul extrem de răcoritor.

Martini Tiny Sparrow

Această variantă a cocktail-ului Martini ar putea părea o surpriză venită din partea unui barman de la Paradise Lost. Acesta este cunoscut pentru o abordare maximalistă a preparării băuturilor. Dar, potrivit lui Bernardo, simplitatea băuturii se aliniază unui stil de bartending pe care l-au dezvoltat de când s-au mutat la New York în 2018. Inspirat de regretatul lor bun prieten, care i-a împins să își urmeze pasiunea pentru bartending, Tiny Sparrow Martini „este o scrisoare de dragoste către prietenia noastră. Acest cocktail combină elemente ale culturilor noastre vietnameză și filipineză. Creează un Martini mai sesizabil din Asia de Sud-Est”.

Phố Cổ- Cartierul vechi

„Orezul lipicios și sosul pandan sunt ingrediente populare în mâncarea de stradă vietnameză. Ele sunt cunoscute pentru aromele și gusturile lor distinctive”, explică Thi Nguyen. Acesta folosește ambele ingrediente în crearea cocktail-ului Old-Fashioned. Baza constă în secară cu orez prăjit și infuzat, îndulcită cu un sirop simplu de pandan. La final, se adaugă două liniuțe de bitter Angostura. „Orezul prăjit adaugă o aromă încântătoare de nuci și prăjit”, spune Nguyen, «în timp ce siropul de pandan aduce o esență de vanilie și nucă de cocos».

Bamboo Spritz

Allison Everitt își descrie băutura Bamboo Spritz, cu un conținut scăzut de alcool, dar care este extrem de răcoritoare. Aceasta este „o băutură care stinge setea pe terasă”. Un riff spumant al clasicului Bamboo, Everitt optează pentru o bază împărțită de vin sherry, pentru salinitate, și vermut bianco, pentru o calitate ierboasă, citrică. O garnitură de vin spumant și de apă cu hamei aduce băutura pe teritoriul spritz-ului. În același timp, castravetele aromat completează aroma băuturii.

Cocktail „Ultima mângâiere”

Acest cocktail în părți egale a fost conceput ca o băutură de seară. Numele provine de la titlul unui cântec al trupei punk rock The Misfits. „Un cântec întunecat și melancolic a devenit baza pentru un cocktail întunecat și melancolic”, explică barmanul Mercier băutura sa. Pentru a-l realiza, el combină Brandy de mere, Averna și lichior de ierburi. Adaugă și câteva În cele din urmă, adaugă la cocktail câteva picături de bitter ce aduc un miros aromat.

New York Sour

„Ca portorican mândru, încerc întotdeauna să găsesc modalități de a-mi încorpora propria cultură [în] tot ceea ce creez”, spune Antonio Jimenez, barman șef la Bolo în Philadelphia. Această variantă de New York Sour, o variantă de Whiskey Sour acoperită cu o porție de vin roșu, nu face excepție. Preparată cu un rom portorican - „romul orașului meu natal”, spune Jimenez - și un amaro din Brooklyn, această rețetă aduce un omagiu diasporei portoricane din New York.

Punch-ul lui Pam

„Pam este mama mea și nu poate avea citrice în băuturile ei, așa că poate fi dificil să fac lucruri pentru ea”, spune Shaun Williams, barman la Jewel of the South în New Orleans. Comanda obișnuită a lui Pam este „gin și afine”. Aceste două ingrediente stau la baza cocktail-ului. În loc de suc proaspăt de portocale, Williams apelează la suc de portocale de casă, în timp ce adaugă ghimbir pentru efervescență și absint „pentru a da puțină căldură tipică unui punch”.

Ananasul din băuturile Tiki?

„Ce înseamnă să fie o băutură tiki?” Aceasta este o întrebare care există de aproape tot atâta timp cât există acest stil. Este, de asemenea, o întrebare pe care o pune această rețetă. Creatorul său, Justin Brody, de la The Port of Call din Mystic, Connecticut, s-a inspirat din filmul Blade Runner al lui Ridley Scott. Acest cocktail este netradițional, cu spirit în stil tiki.

Sobacha Chu-Hai

O preluare a chu-hai-ului japonez, acest cocktail reunește ceaiul de hrișcă („soba cha” în japoneză), nucile, și lichior japonez de orz. La aceste ingrediente se adaugă zeamă de lămâie pentru aciditate. Acest cocktail poate fi încercat și cu ceai concentrat de hrișcă apă minerală.

Visătorul

Acest cocktail este o odă pentru Watsonville, California. Aici locuiește Manny Hernandez, cantinier la Stokes Adobe. El îmbină ingrediente care reprezintă diversitatea produselor cultivate acolo cu băutura spirtoasă, mezcal. Aceasta are „o legătură cu identitatea mea și onorează rădăcinile culturale ale multor mexicani care lucrează pe câmpurile din California”. Numele băuturii este, de asemenea, simbolic: „Ingredientele din acest cocktail reprezintă visătorul care muncește din greu pentru familie și comunitate”, conform punchdrink.com.