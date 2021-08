Atfel, bicarbonatul de sodiu și oțetul sunt pe zi ce trece mai folosite pentru a îndepărta murdăria, a dezinfecta suprafețele și a lăsa spațiile strălucitoare și curate. Dar de ce sunt aceste produse de uz casnic agenți de curățare atât de eficienți? Răspunsul este destul de simplu, spun specialiștii: bicarbonatul de sodiu și oțetul se află la capetele opuse ale scalei pH-ului.

„Atunci când curățați folosind bicarbonat de sodiu sau oțet, faceți de fapt manipulări foarte complicate ale moleculelor”, a declarat May Nyman, profesor în cadrul departamentului de chimie de la Oregon State University, pentru Live Science.

Bicarbonatul de sodiu este opusul oțetului

Bicarbonatul de sodiu este numele comun al bicarbonatului de sodiu (NaHCO3). Cei mai mulți oameni îl asociază probabil cu gătitul, pentru că face prăjiturile și pâinea mari și umflate. Oțetul este o soluție diluată de acid acetic (HC2H3O2), produsă de bacterii în timpul fermentării.

„Bicarbonatul de sodiu este opusul oțetului. Este aspru ca oțetul, dar dizolvă materia organică. La fel ca oțetul, nu vă poate face rău și nu va fi dăunător atunci când curățați locurile în care vă depozitați alimentele „, a declarat Nyman pentru Live Science.

Ambele ingrediente din bucătărie sunt agenți de curățare eficienți deoarece se găsesc pe părți opuse ale scalei pH-ului. pH-ul este o măsură a cât de acidă sau bazică este o substanță, pe o scară de la 1 (foarte acidă) la 14 (foarte bazică), cu o valoare neutră la 7. Apa pură are un pH de 7. Bicarbonatul de sodiu are un pH de 9, în timp ce oțetul are un pH de 2, potrivit U.S. Geological Survey.

O combinație perfecta pentru curățenie

Ca bază, bicarbonatul de sodiu dizolvă compușii organici precum murdăria, grăsimea și alte chestii lipicioase. În plus, structura minerală a fiecărei particule de bicarbonat de sodiu oferă un abraziv delicat pentru a curăța fără a lăsa zgârieturi în urmă. Ca acid, oțetul descompune mineralele care se formează din apa dură de la robinet, formând pete inestetice pe chiuvete, căzi și blaturi.

”Combinarea acestor două substanțe casnice comune poate produce rezultate incredibile în bucătărie, dar este important să nu le combinați în cantități egale, deoarece trebuie să păstrați amestecul fie în partea acidă, fie în partea bazică a valorii neutre. Atunci când bicarbonatul de sodiu este amestecat cu oțet, acidul descompune bicarbonatul de sodiu, eliberând gazul dioxid de carbon care poate ajuta la ridicarea murdăriei de pe suprafețele curățate”, sugerează profesorul May Nyman.