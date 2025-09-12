De ce nu ia șpagă Victor Ciutacu: educația de acasă, frica de lege și de ce nu te poți îmbogăți onest din televiziune

În partea a doua a discuției din „Contrapunct” (YouTube „Hai România”), moderată de Dan Andronic, Victor Ciutacu explică pe larg de ce refuză „atențiile” și de ce nu a acceptat niciodată bani pentru a împinge sau a opri subiecte.

Întrebarea cade fără ocolișuri: „Ai primit vreodată șpagă?” — „Nu.” „Ți s-a propus?” — Ciutacu lasă de înțeles că reputația îl protejează: „…mă cam știe lumea.”

Ca reper, invocă un text al lui Cătălin Tolontan: „În ceea ce privește onestitatea și cinstea lui Ciutacu, nici măcar în anii în care a lucrat la stat nu a existat vreo suspiciune.”

Ciutacu își rezumă motivele în serie, cu formulări tranșante: „Unu, de la educație. Ai mei… foarte drastici din punctul ăsta de vedere și m-au educat în spiritul ăsta.” „În al doilea rând, sunt fricos… mă prinde Statul la prima, și mă duc la pușcărie ca prostul.” „Nu sunt tipul ăsta… Te poți îmbogăți din meseria asta? — Nu. După părerea mea, nu.”

În aceeași cheie: „Nu. Nu sunt șpăgar.”

Dincolo de refuzul oricărei „atenții”, jurnalistul definește pragul lui de independență financiară: „Bogăție… înseamnă să poți să faci ce-ți trece prin cap fără să te întrebi cât costă.” Ținta nu e opulența, ci stabilitatea: „Să n-am o problemă… dacă mâine rămân fără slujbă… să pot să duc.”