Unii italieni aleg să se stabilească în România, chiar dacă veniturile medii sunt, în general, mai mici decât în țara lor de origine. Motivele invocate includ taxele, oportunitățile de afaceri și costurile mai reduse, dar și apropierea culturală dintre cele două popoare. Subiectul a generat numeroase comentarii în mediul online, după ce un italian stabilit de opt ani la Timișoara a povestit pe o rețea de socializare despre experiențele sale.

Bărbatul a vorbit despre asemănările pe care le-a observat între români și italieni, dar și despre tendința oamenilor din ambele țări de a considera că în străinătate condițiile de trai sunt mai bune.

„Am întâlnit oameni extraordinari, dar mulți au un sentiment exagerat de admirație față de străini, încă un lucru pe care îl avem în comun, pentru că și noi credem că în alte țări viața este mai bună și totul funcționează”, a afirmat italianul.

Experiența bărbatului a stârnit o dezbatere despre motivele pentru care unii italieni decid să se mute în România, în condițiile în care salariile medii sunt, în general, mai mici decât în Italia.

Printre explicațiile oferite de participanții la discuție s-au numărat regimul fiscal, cheltuielile mai reduse și posibilitățile de dezvoltare a unor afaceri. Unii au susținut că România poate reprezenta o opțiune atractivă pentru persoanele care vor să investească sau să înceapă o activitate economică.

Unul dintre participanți a spus că și-ar dori ca mai mulți italieni să descopere potențialul economic al României, în special în domeniul construcțiilor și al afacerilor.

„Mi-aș dori ca italienii să vină aici pentru oportunitățile pe care le avem în construcții și în afaceri, pentru taxele mai mici, dar și pentru ceea ce reprezintă țara din punctul de vedere al istoriei, tradițiilor și gastronomiei. Avem multe asemănări”, a scris acesta.

Pe lângă aspectele economice, participanții la dezbatere au evidențiat legăturile culturale dintre cele două țări. Istoria, tradițiile și gastronomia au fost menționate printre elementele care apropie comunitățile română și italiană.

Discuția a readus în atenție și percepția pe care străinii o au despre România. Potrivit unor participanți, imaginea țării nu reflectă întotdeauna realitățile de zi cu zi, iar experiențele celor care se stabilesc aici pot contribui la o înțelegere mai nuanțată a societății românești.

Dezbaterea a evidențiat faptul că decizia de a emigra nu depinde exclusiv de nivelul salariilor. Pentru unii dintre cei care aleg România, fiscalitatea, costurile, oportunitățile profesionale și apropierea culturală pot cântări la fel de mult.