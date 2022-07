De ce aleg românii litoralul bulgăresc. Serviciile prin care îi atrag bulgarii

Tot mai mulți români aleg anul acesta să meargă în vacanță la mare în Bulgaria. Motivele sunt simple: prețurile sunt mai mici, iar serviciile mai bune. Potrivit unui studiu realizat de Travel Planner, vor fi și reduceri de prețuri după 15 august pe litoralul bulgăresc. În plus, din 5 septembrie, prețurile vor fi la jumătate.

Mai mult, autoritățile au anunțat că nu vor introduce nicio restricție în acest sezon estival. Ca în fiecare an, predomină familiile cu copii care preferă hotelurile bune, care au investit în calitate.

Comparație. Românii, atrași de litoralul bulgăresc

Consultanții companiei au realizat un sondaj în rândurile propriilor turiști și au aflat de ce românii aleg să meargă în Bulgaria: este aproape de țară, serviciile all inclusiv sunt de calitate, iar prețurile sunt avantajoase.

„Am ales să comparăm stațiunile Mamaia și Sunny Beach, amândouă fiind considerate cele mai animate stațiuni de pe litoralul românesc, respectiv cel bulgăresc. Dacă românii stau mai bine la capitolul animație pe timp de noapte, cluburi și distracție, vecinii bulgari sunt totuși foarte bine pregătiți la capitolul hoteluri cu regim de cazare all inclusive, care s-au dovedit a fi mult mai rentabile din punct de vedere al costurilor totale alocate unei vacanțe.

Mai mult, all inclusive este și varianta de cazare preferată a familiilor cu copii, care-și doresc mai multă comoditate și alte servicii precum animație pentru cei mici, chiar în locul în care sunt cazați. Litoralul românesc are în jur de 40 de hoteluri cu regim de cazare all inclusive, însă acest număr este incomparabil mai mic față de oferta bulgarilor“, explică Sebastian Constantinescu, directorul companiei.

Prețuri mai bune

Pentru simularea unor exemple de prețuri, consultanții au ales perioada 15-21 august (de luni până duminică – 6 nopți de cazare) pentru doi adulți și un copil cu vârsta de 4 ani. Prețurile exemplificate au fost simulate la mijlocul lunii iulie, nu au un caracter static și sunt informative, așadar acestea pot suferi modificări, chiar și de la o zi la alta, în fiecare dintre cele două destinații”, arată compania.

În Mamaia, prețurile la un hotel de 4 stele cu mic dejun inclus încep de la 577 de euro și se termină la peste 2000 euro, desigur, în funcție de notorietatea hotelului ales.

În Sunny Beach, prețurile la un hotel de 4 stele cu regim de cazare all inclusive sau ultra all inclusive încep de la 561 euro și se termină la 1309 euro, în funcție de hotelul ales.

Oferte avantajoase

În Nisipurile de Aur, varianta de stațiune animată mai apropiată de granița cu România, prețurile pentru un hotel de 4 stele, încep de la 548 euro și ajung până la 1404 euro.

În Eforie Nord, prețurile pentru aceeași perioadă și număr de turiști menționate mai sus pornesc de la 600 euro și ajung până la 2000 euro la un hotel de 4 stele cu mic dejun inclus.

În Neptun, prețurile pornesc de la 450 euro și ajung undeva chiar și la 1300 euro la hoteluri de 3 stele, cu mic dejun inclus.

În Vama Veche se remarcă prețuri începând cu 350 euro și până la 750 euro, la proprietăți de 3 și 4 stele (cele mai multe pensiuni/vile, nu hoteluri), nu toate cu mic dejun inclus.

Este nevoie de îmbunătățiri

În Bulgaria și prețurile la parcare sunt mai mici, iar multe hoteluri au sezlongurile incluse în prețul de cazare. Pe litoralul românesc acestea se plătesc, fapt ce reprezintă o cheltuială în plus.

„Este limpede că ambele destinații de litoral au un potențial turistic fantastic, însă dacă ar fi să ne raportăm exclusiv la partea de litoral românesc, aceasta încă nu este exploatată așa cum trebuie, iar acest lucru se vede și se simte, chiar și în momentul de față, când ne uităm la cifre și la ezitarea oamenilor de a-și petrece vacanțele aici.

Bulgarii, pe de altă parte, deși au la rândul lor unele creșteri de prețuri în 2022, au ce oferi de acești bani, lucru care se reflectă totuși în gradul de ocupare a hotelurilor și în dorința românilor de a reveni pe litoralul vecin. Este o realitate că în Bulgaria atât costul traiului de zi cu zi, cât și veniturile, sunt mai mici decât în România“, conchide Sebastian Constantinescu, potrivit Mediafax.