Prin intermediul unui astfel de dispozitiv vei putea sa monitorizezi orice activitate din imediata vecinatate, astfel incat siguranta ta si a lucrurilor tale sa nu fie compromisa. Iar in cazul in care acest lucru se intampla, vei putea cu usurinta sa gasesti faptasul si sa-l tragi la raspundere. Asa ca aceste camere video exterior nu sunt nicicum un moft, ci mai mult o necesitate, datorita faptului ca rata infractiunilor creste de la o zi la alta si iti vei dori in permanenta sa convietuiesti linistit in orice loc.

Unde poti monta o camera video exterior

Camerele video pentru exterior sunt atent concepute pentru a putea fi amplasate in mediul ambiant, extern. Astfel, o camera de acest tip poate fi montata cu usurinta atat in cadrul locuintei tale personale (la casa, de exemplu, cu raza de actiune asupra casei si/sau a curtii), in vecinatatea blocului, fie la exteriorul cladirilor de orice tip.

Functiile si modul de creatie a acestor camere este atent conceput astfel incat camerele sa aiba un grad de vizibilitate ridicat in diferite conditii, fara a fi afectata functionarea camerei.

Asadar, nu conteaza daca doresti sa folosesti o camera pentru locuinta personala sau pentru sediul afacerii tale. Iar in cazul in care locuiesti la bloc, poti fie sa preiei initiativa achizitiei si a montarii unei astfel de camere de supraveghere, fie sa-ti incurajezi vecinii sa realizati un fond comun pentru protectia intregii scari de bloc.

Camera video pentru exterior vs. Camera video pentru interior

Camerele video pentru exterior se bazeaza in ansamblu pe acelasi scop ca si camerele video pentru interior, respectiv supravegherea mediilor din jur si a bunurilor, pe o perioada determinata sau nedeterminata de timp. Cu toate acestea, modalitatea de constructie este usor diferita pentru a fi pe deplin eficace.

De exemplu, majoritatea camerelor pentru exterior detin o protectie speciala impotriva prafului si a umiditatii, care poate lipsi la cele de interior, cu scopul de a rezista chiar si la intemperii. Nu oricine poate amplasa o camera de supraveghere intr-un colt ferit de factorii de mediu, asa ca aceasta caracteristica reprezinta un aspect important.

De asemenea, raza de actiune a acestor camere poate fi mult mai mare decat a celor de interior, oferindu-ti o atentie sporita la detalii, pe parcursul procesului de monitorizare.

Unele modele vin inclusiv echipate cu un mecanism anti-efractie, prin intermediul caruia esti alertat de fiecare data atunci cand o persoana incearca sa patrunda in imobil sau pe teritoriul tau fara acordul personal. In acest mod, vei putea afla cine e inculpatul chiar si atunci cand nu te afli la fata locului sau vei putea sa instiintezi in timp util organele de protectie pentru a preveni o serie de incidente neplacute si inclusiv sa-ti salvezi viata.

Versiunile cele mai intelegente pot dispune inclusiv de un mecanism variat prin care sa le asociezi la intreg sistemul locuintei/al amplasamentului, intreprinzand o serie de actiuni precum atingerea luminii, pornirea unui sunet de avertizare, in cazul miscarilor suspecte pe raza de actiune a camerei.

De ce lucruri ai nevoie pentru a-ti monta o camera video exterior

Foarte multe persoane lipsite de experienta sunt de parere ca achizitia si montajul unei camere video pentru exterior este floare la ureche. Intr-adevar, nu e un lucru imposibil, dar nici cel mai usor, mai ales daca nu ai cunostintele necesare.

Trebuie sa stii ca, in cazul montajului unei camere de exterior la o institutie sau bloc, vei avea nevoie de o serie de acorduri. Pentru camerele montate in zonele publice cu raza de actiune asupra altor persoane/locuinte este necesar un aviz de la primarie/politie care sa ateste acordul de folosire a acesteia. De asemenea, in unele cazuri, poate fi necesar inclusiv sa dispui de acordul scris al vecinilor, tinand cont de politica GDPR care nu permite prelucrarea datelor si a informatiilor cu caracter personal fara acordul persoanei in consecinta. Asadar, surprinderea imaginii unui vecin si utilizarea materialelor in diferite scopuri, fara acordul explicit al acestuia si in lipsa autorizatiilor provenite de la autoritati, va fi considerat infractiune si poate fi pedepsita.

Legislatia prevede in acest sens si alegerea unor camere video specifice, in raport cu prevederile legale. Asadar, inainte de a achizitiona si a monta o camera video pentru exterior in spatii corelate cu mediul public, aisgura-te ca te informezi asupra caracteristicilor pe care (nu) trebuie sa le indeplineasca camera video.

Daca raza de actiune include exclusiv zona asupra careia esti proprietar de drept, in acest caz te vei putea orienta catre camerele care-ti atrag atentia prin performantele lor.

In consecinta, pe langa kit-ul aferent privind montajul camerei video sau a ustensilelor materiale, va fi necesar sa te asiguri ca respecti si legislatia curenta a tarii din care faci parte.

Totodata, daca alegi sa montezi camera la inaltime, poate fi necesar auxiliar o scara/schela, dar si un personal priceput in montarea camerei (in cazul in care nu detii toate abilitatile si cunostintele necesare).

Nu uita sa analizezi si tipul conectivitatii sale si modalitatea de stocare a materialelor audio-video (dupa caz), pentru a te asigura ca poti verifica/analiza oricand materialele multimedia.

Care sunt beneficiile unei camere video exterior

O camera de exterior vine dupa cum am precizat si anterior, cu numeroase beneficii asupra ta si/sau a celor din jur. Iata cateva dintre aceste beneficii si motivele pentru care merita sa iei in considerare o astfel de achizitie:

Posibilitatea de a-ti supraveghea constant bunurile din mediul exterior pe care le ai in posesie – locuinta, masina, curtea, sediul de lucru etc.

Posibilitatea de a preveni incidentele neplacute – furturi, abuzuri, spargeri etc.

Gasirea si tragerea la raspundere a vinovatilor in cazul unor incidente;

Protejarea si supravegherea bunurilor proprii chiar si de la distanta;

O viata mai sigura si mai linistita a tuturor membrilor/locatarilor.

Care sunt cele mai bune camere video de exterior

Cea mai buna camera video de exterior trebuie sa-ti ofere intreaga flexibilitate necesara atunci cand te deplasezi sau nu te afli in raza zonei de actiune a acesteia si respectiv, sa-ti ofere cele mai bune performante.

Asta nu inseamna ca trebuie sa cheltuiesti o avere pe camera video de exterior, ci ca e necesar sa fii atent si sa analizezi in detaliu modelele disponibile pe piata, inainte sa iei o decizie definitiva. De exemplu, daca locuiesti intr-o zona predispusa la mult praf si/sau umiditate, trebuie sa te asiguri ca aceasta iti va oferi cel mai ridicat grad de protectie impotriva acestor factori. De asemenea, daca alegi o camera cu o raza de actiune de 180 grade, ar fi ideal sa iei in calcul achizitia a mai multor camere de supraveghere pentru a acoperi intreaga suprafata de care dispui sau sa te orientezi catre un model care are un unghi de supraveghere mai mare si sa-ti permita constant sa supraveghezi o portiune cat mai mare.

In mod cert, cele mai bune camere de supraveghere vin si cu o serie de beneficii de ultima generatie precum sistemul Infrarosu sau cel de viziune in noapte, mecanism de detectie faciala, alarma integrata cu senzori de detectie, control si/sau supraveghere prin intermediul dispozitivelor inteligente (precum smartphone-ul sau tableta, prin intermediul carora poti primi notificari la nevoie, in timp util), capacitate mare de stocare a filmarilor si/sau o rezolutie ridicata care va determina acuratetea detaliilor.

Cum sa-ti alegi o camera video pentru exterior

Alegerea si achizitia unei camere video de exterior este o decizie extrem de importanta, care poate face remarcata siguranta ta si a celor dragi pe o perioada nedeterminata de timp, daca o alegi in mod corespunzator. Asa ca atentia la micile detalii chiar se va resimti inca din prima clipa a montajului si a functionarii propriu-zise. Iata cateva aspecte pe care ar trebui sa le ai in vedere inainte sa o pui in cosul de cumparaturi.

Design si forma

Vei gasi pe piata o varietate de camere video exterior, de diferite forme. Chiar daca pare un aspect aparent irelevant, alegerea ei in functie de design si forma poate fi cu adevarat importanta.

Iti recomandam asadar sa proiectezi pozitionarea camerei cel putin imaginar, inainte sa alegi designul si forma camerei. De exemplu, daca o vei amplasa intr-un colt si camera prezinta un sistem mobil, probabil ti s-ar potrivi cu precadere o camera patrata sau dreptunghiulara, respectiv o camera video cu un unghi de supraveghere vast. Asigura-te ca aceasta va dispune de suficient spatiu pentru a functiona la intreg potentialul ei.

Totodata, nu omite si materialele din care e confectionata pentru a-ti face o idee mai buna asupra durabilitatii in timp.

Sistem

Unele camere video de exterior sunt prevazute cu mecanism mono, adica doar cel de filmare. Optiunile mai noi dispun de mecanism duo sau audio-video, datorita microfonului din alcatuire. Iti poate fi utila inclusiv functia audio pentru a stabili cu exactitate intentiile celor care pasesc in vecinatatea camerei sau amplasamentului. De exemplu, atunci cand o persoana straina iti incalca spatiul personal, sistemul audio te poate ajuta sa previi deschiderea usii la o persoana cu intentintii neplacute si inclusiv sa-ti salveze viata.

Rezolutia camerei

Cu cat rezolutia camerei va fi mai mai buna si in format 4K Full HD, cu atat si gradul de vizualizare a acesteia va fi mai sporit. Practic, iti va fi mai usor sa identifici persoanele cu care au contact bunurile tale private si sa actionezi in consecinta. Bineinteles, o rezolutie mai mare poate insemna si un buget mai ridicat, dar si o sensibilitate de detectie mai buna, deci mai multa siguranta.

Raza de actiune

Foarte multi posesori ai unei camere video pentru exterior fac greseala de a alege o camera video cu un unghi de vizualizare redus sau pe o distanta de acest tip. In cazul in care persoanele rau intentionate isi vor da seama ca exista in zona o camera video la vedere, care vizualizeaza doar anumite unghiuri, este foarte posibil sa incerce sa se fereasca de aceasta si sa-si duca la bun sfarsit scopul. De aceea iti recomandam sa te orientezi catre o camera cu o raza de actiune cat mai mare si/sau sa iei in calcul achizitia mai multor camere de supraveghere, direct proportional cu marimea spatiului.

Adaptarea la conditiile de mediu

Incidentele neplacute pot avea loc atat pe parcursul zilei, cat si pe parcursul noptii sau atunci cand vremea nu e nicicum favorabila.

O camera cu senzori si lentile de calitate, prevazuta cu sistem de iluminare si protectie la apa, praf si umiditate va fi cea mai buna alegere.

Functii

Pleci frecvent de acasa sau ai un program destul de incarcat? Atunci iata, o camera video exterior cu multiple functii iti poate oferi un plus de siguranta si confort. Iti prezentam cateva functii care-ti pot veni in ajutor.

Conectivitate cu dispozitivele inteligente – Unele camere video iti permit inclusiv sa vizualizezi lucrurile ce se petrec pe amplasament chiar si atunci cand calatoresti, direct de pe dispozitivele tale preferate.

Sistem de notificare la incidente – Un astfel de sistem iti va trimite SMS-uri sau alte alerte in cazul unor suspiciuni/incidente si poate inclusiv sa alerteze autoritatile sau o firma de paza si securitate.

Sistem de protectie performant – Unele camere detin inclusiv protectie ridicata cu protocoale tip TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS etc. Cu cat camera dispune de mai multe protocoale disponibile, cu atat dezactivarea camerei va fi mai anevoioasa si siguranta va fi mai sporita.

Memorie de stocare ridicata – Cu cat memoria de stocare va fi mai ridicata, cu atat vei putea sa stochezi o cantitate mai mare de materiale si informatii fara a fi necesar sa filtrezi memoria camerei/a cardului, periodic.

Cum sa configurezi o camera video pentru exterior

Daca informatiile de mai sus ti-ai fost de ajutor ca sa-ti faci o idee asupra modului in care ar trebui sa se prezinte camara ta ideala pentru exterior, nu ramane decat sa alegi tipul favorit si sa te bucuri de beneficiile sale, pe termen indelungat.

Ca sa fie pe deplin functionala nu trebuie decat sa urmaresti si sa reproduci cu atentie indicatiile din manualul de instalare. Iar daca nu ai priceperea necesara, poti apela la un specialist pentru montaj si configurare.

Daca vrei sa analizezi o gama cat mai variata de camere video exterior, te invitam la noi in showroom sau in magazinul online, unde te asteapta numeroase camere de ultima generatie, adecvate chiar si pentru un buget redus. Dispunem de numeroase marci si performante, dar si de reduceri substantiale.

Te asteptam!