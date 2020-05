„În urmă cu trei săptămâni, președintele Iohannis a anunțat că nu va mai prelungi starea de urgență. Luni, acum două zile, au trimis acest proiect de lege (n.r. privind starea de alertă). De nepermis! Am votat în două zile tot cadrul legislativ! Felicit Parlamentul! (…) Orban a încercat să forțeze încălcarea Constituției. Una e să încalci fără să-ți dai seama, alta e voit. Rămâne un vid legislativ de trei zile. Eu cred că românii vor da dovadă de maturitate în această perioadă, ca să nu emită președintele din nou o stare de urgență”, a spus Ciolacu la Antena 3.

Sper ca PSD-ul să nu fie iar de vină

„Cred că un apel din partea tuturor forțelor politice, mai ales a domnului Arafat… luni, de bun simț, ar fi ca Orban să-și dea demisia! E nepermis așa ceva! Să ai o asemenea scăpare la un asemenea nivel! Să lași un vid legislativ de trei zile și nimeni să nu-și dea demisia, să nu fie responsabil! Sper ca PSD-ul să nu fie iar de vina! Măcar Parlamentul, pentru că a reacționat excelent. Este incredibil să soliciți unor oameni să încalce Constituția voit”, a adăugat șeful social-democraților.

Sunt funcțional 100%

„În acest moment sunt funcțional 100%. De mâine, o să merg la serviciu. Am avut o sincopă, am fost la spitalul Militar mai multe zile pentru analize. Medicii au descoperit ce s-a întâmplat, am făcut și niște simulări. O să primesc un tratament, nu e foarte grav, dar de acum trebuie să fiu atent.

Au fost și anumiți factori externi, cum sunt stresul, oboseala, supărarea, un pic de lipsă de aer și o cădere de tensiune. Nu e nimic mai complicat, nu a fost un accident vascular, nu am diabet, trebuie să iau un medicament zilnic. Am și o predispoziție, anume să îmi scadă tensiunea când stau în picioare. Le mulțumesc medicilor de la spitalul Militar!”, a declarat șeful PSD