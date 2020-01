Momentul de la Iași avea toate notele unui eveniment însemnat pentru televiziunile de știri.

Marele Klaus Iohannis, cel care a bătut-o pe Viorica Dăncilă la scor, cel care s-a întors de la Casa Albă cu o șapcă dată de Donald Trump (recomand cititorilor să urmărească pe HBO serialul Laryy David, inamicul public numărul unu, care descrie cu umor ce înseamnă să ieși în public la Los Angeles cu o șapcă de tip Donald Trump), cel care și-a pus Guvernul Său Doi, cel care deține manetele Sistemului, a fost huiduit de parcă ar fi fost întruchiparea Ciumei Roșii și nu a Febrei Galbene.

Cu toate acestea, așa cum arată Cornel Nistorescu în comentariul său savuros din Cotidianul, 26 ianuarie 2020, Iohannis, huiduit și băgat sub preș, (pe care-l reproducem la rubrica noastră Am citit, am citit, ca semn că ne-a plăcut) televiziunile noastre de știri, proprietăți ale mogulilor cu insomnii cînd vine vorba de închisoare, au fost zgîrcite cu difuzarea știrii și a secvențelor:

„În cazul huiduielilor de la Iași, «democrația vie» a determinat o difuzare cît mai zgîrcită a știrii. Ba spre seară, a dispărut cu totul. Unii n-au difuzat-o deloc, alegînd să ascundă sub preș imaginile cu președintele zîmbind stingher cînd spre huiduieli, cînd spre doamna Carmen Iohannis. (…)

Presupun că înțelegeți și singuri că această reținere a televiziunilor în cazul huiduielilor de la Iași nu vine dintr-o sfială jurnalistică de oameni candizi, ci ascunde cu totul altceva.

Ordine, interese, partizanate și subordonare! Adică o «democrație vie» numai la prima vedere!”

Sărind în ajutorul televiziunilor care aveau nevoie de o justificare pentru ascunderea sub preș a uneia dintre cele mai grele de semnificații momente din debutul anului 2020, Băieții le-au pus la dispoziție Diversiunea ieftină cu Gheorghe Dincă scriind familiei Alexandrei. Mană cerească pentru televiziunile care iau parale de la PSD pentru a fi escorte de lux ale lui Klaus Iohannis!

Cornel Nistorescu se înfurie cînd vine vorba de Klaus Iohannis. Eu însă, înțelegînd revolta confratelui nostru în ce privește prostituția prezidențială la care se dedau televiziunile mogulilor, vom încerca o analiză rece, fără emoție, a întîmplării de la Iași :

E prima oară în istoria președinției lui Klaus Iohannis cînd beneficiază de huiduieli asemenea liderilor PSD precum Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă.

Ca și în cazul liderilor PSD, huiduielile pot fi suspectate că n-ar fi spontane. Da, dar nici Revolta din decembrie 1989 n-a fost spontană și totuși a dus la Căderea lui Ceaușescu. Asemenea Revoltei din decembrie 1989 huiduielile de la Iași, repet, o premieră în destinul de președinte al lui Klaus Iohannis, ar fi fost imposibile fără existența unei atmosfere de ostilitate în mulțimea care nu aparținea de nomenklatura PNL.

În Jurnalul meu video de sîmbătă, 25 decembrie 1989, mi-am amintit cînd a fost huiduit întîia oară Emil Constantinescu:

La adunarea populară de la Alba Iulia din 1 decembrie 1998.

A fost – așa cum am scris la vremea respectivă – semnalul că temperatura ostilității din rîndurile mulțimii depășise nivelul de dat în clocot.

Pentru ca un grup, fie el și de proporții modeste, să-și permită să huiduie un lider politic, înseamnă că în jurul grupului mulțimea, chiar dacă nu participă la huiduieli, e de acord cu ele.

Prezența lui Klaus Iohannis la Iași se supune practicii politice de cînd lumea de folosire a aniversării unui moment istoric pentru a transmite un Mesaj cu tîlcuri pentru prezent.

Alegerea Iașiului n-a ținut numai de satisfacerea orgoliului moldovenesc rănit pentru totdeauna de mutarea Capitalei la București, ci și de luarea cu asalt de către Dreapta a unei Moldove considerate pînă nu demult a Stîngii. Alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale au părut semnele unei cuceriri de către Klaus Iohannis a moldovenilor acuzați pînă nu demult că se lasă miluiți de PSD cu pomeni electorale. Huiduielile de la Iași apar ca un semnal de alarmă și pentru Klaus Iohannis dacă ne gîndim că el și Ludovic Orban au venit aici încredințați că Moldova e a lor.

Unirea Principatelor e un moment istoric suficient de complex pentru ca orice lider politic să găsească în el semnificații pentru prezent. Liderii comuniști exploatau momentul Unirii pentru a vorbi de Poporul care a făcut Unirea. Poporul muncitor, desigur, pe care îl reprezentau liderii comuniști. Nicolae Ceaușescu a văzut în Alexandru Ioan Cuza Conducătorul care nu ține cont în lupta pentru popor de fleacuri cum ar fi democrația.

Ce-a văzut Klaus Iohannis în Unirea Principatelor din 1859?

Un nou prilej de a ataca PSD!

O bătaie de joc la adresa Unirii Principatelor, a Trecutului nostru.

Să vorbești despre PSD într-un discurs despre Unirea Principatelor!

A fost unul dintre motivele pentru care mulțimea a fost de acord cu huiduielile.

Un altul l-a reprezentat ticăloșia politrucă a discursului.

Klaus Iohannis a cîștigat un al doilea mandat. Și-a pus Guvernul Său, Guvernul Obială. E Jupînul Sistemului. PSD în schimb e în Opoziție. PSD nu stă strălucit în sondaje.

În curînd se vor împlini trei luni de la investirea Guvernului Orban. S-au împlinit deja două luni de cînd Klaus Iohannis a cîștigat un al doilea mandat. Nu știu dacă prin asta Klaus Iohannis a dobîndit puterea deplină. Poporul însă crede c-a dobîndit-o. Mai ales cînd se gîndește la ce scor a cîștigat alegerile. Încredințat că Klaus Iohannis are deja puterea dorită, Poporul vrea ca el să livreze. Și Klaus Iohannis nu livrează. Zice că va face în fine ceva după anticipate. Și investirea Guvernului și cîștigarea alegerilor de către Klaus Iohannis s-au obținut prin exploatarea Bau-Baului numit PSD. Ba mai mult, timp de cinci ani, Klaus Iohannis și-a justificat statul cu mîna în buzunar prin boicotarea sa de către PSD. Dacă venim la putere – au zis și el și PNL, vom arăta noi ce putem! Klaus Iohannis are puterea deplină. Puterea pe care ar trebui s-o folosească la înfăptuirea a ceva în materie de reformare a țării. Deși are Puterea, Klaus Iohannis o ține langa cu alegerile anticipate. Nu e suficientă puterea deținută acum. Vrea și mai multă putere. Numai că orice om normal se întreabă:

Bine, bine, cine-mi garantează că după ce o să ai pe lîngă un Guvern al Tău și Un parlament al Tău o să faci ceva?

Dacă o să spui după anticipatele cîștigate de Partidul Tău că acum vrei ca și Dunărea să fie a TA? Și după ce-ți dăm și Dunărea, o să spui că nu poți face nimic dacă n-o să ai și Carpații?

