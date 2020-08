Cu privire la demitere şi ce explicații i-a dat ministrul Educației, Monica Anisie, când s-a decis să îl înlocuiască de la conducerea proiectului cunoscut drept „Laserul de la Măgurele”, academicianul a mărturisit totul în cadul rubricii „Întrebări esențiale” de la Evenimentul Zilei TV.

Printr-o decizie a ministrului Educaţiei Monica Anisie, academicianul Nicolae Zamfir a fost schimbat din funcţia de director. Iar pentru a se înţelege ce s-a întâmplat acolo, academicianul a lămurit şi acestă problemă:

Deşi i se aduceau mulţumiri publice pentru toată activitatea de la Institut, totuşi a fost schimbat

Întrebat de jurnalist de ce a fost demis, academicianul a răspuns: Da, nu ştiu, asta trebuie s-o întrebaţi pe doamna ministru care a emis acest ordin, a fost pe neaşteptate, aveam un ordin de prelungire a mandatului emis în februarie tot din timpul doamnei ministru…şi dintr-o dată, acum o săptămână, am primit ordinul de demitere fără nicio motivaţie, a declarat academicianul.

Şi continuă: Nu ştiu care a fost motivul, pot doar să preupun o serie întreagă de motivaţii posibile dar nu ştiu exact care dintre ele ar fi. Motiviaţiile pe care le presupun provin dintr-o campanie de presă agresivă împotriva Institutului, împotriva proiectului, împotriva Centrului, împotriva mea personal, a fost un amestec de fel de fel de acuzaţii care sunt nefondate, eu am argumente să răspund la fiecare dintre acuzaţii .

Dacă a fost sunat de către cineva de la minister, academicianul a răspuns: M-a sunat secretarul de stat pe Cercetare să-mi spună că într-o oră, vineri la sfârşitul programului, va veni cineva să-mi înmâneze ordinul de destituire….

În 2016 a fost scos la concurs postul, am participat la concurs, am luat concursul şi am primit un mandat de conducere a Instutului şi, conform legislaţiei în acel moment, eram pentru patru ani cu prelungire de maxim încă patru ani, depinzând totul de performanţe.

În ianuarie am depus un raport, am arătat că toţi parametrii, toate criteriile care erau în mandat le-am îndeplinit, am fost întrebat de către secretarul de stat dacă doresc să continui şi mi-a propus să conduc mai departe până la finalizarea proiectului încă vreo 3 ani şi 9 luni. Am acceptat din dorinţa de a finaliza acest proiect care e de anvergură.

Iar acum…a fost demis din funcţia de director al Institului. Dar, mai multe despre situaţia relatată de academicianul Nicolae Zamfir, puteţi urmări AICI.