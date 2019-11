Cele mai bune modele sunt silentioase si isi fac treaba aproape fara nicio interventie din partea ta. Sunt gandite special pentru a se potrivi bugetului tau, avand un numar suficient si util de functii automate.

De Black Friday, orienteaza-te spre aspiratorul tip robot, care se poate ocupa de curatarea podelei, indiferent daca este parchet sau mocheta.

Merita sa cumperi un aspirator robot smart de Black Friday?

Raspunsul depinde in mare parte de disponibilitatea si placerea o ai pentru aspirarea manuala. Multi utilizatori considera aspiratul manual o corvoada sau o operatiune consumatoare de timp, care le ocupa spatiu important in viata, in care ar putea face altceva.

Cand a aparut prima data pe piata, un aspirator robot avea un pret de care nu prea puteai sa te apropii. Mai mult, erau mult mai sarace in functii si performante, comparativ cu ceea ce gasiti azi in magazine. Cu toate ca au inca un pret ridicat, in comparatie cu tipurile de aspiratoare clasice (aspiratoare verticale, aspiratoare canistra), este curata foarte bine si nu iti solicita atentia.

De Black Friday ai mari sanse sa gasesti un aspirator robot la pret foarte bun, iar daca iti doresti sa automatizezi curatenia la nivelul podelelor, acum este momentul.

Chiar daca ai deja acasa un aspirator vertical sau canistra, un model robot ar putea sa te scuteasca de curatenia clasica, atunci cand vrei mai mult pentru tine. Este compact, are dimensiuni reduse si aluneca uimitor pe langa si pe sub mobilier. Oferta de aspiratoare robot este una foarte vasta, cu functii automate care fac curatenia din casa floare la ureche, cu minima interventie din partea ta.

Cum alegi un aspirator robot bun?

Daca intentionezi sa cumperi un aspirator robot bun de Black Friday, ar trebui sa verifici cativa indicatori de performanta si caracteristici. Te vei asigura in acest mod ca alegi varianta care se potriveste cel mai bine stilului tau de viata.

Pretul ar putea fi primul factor ce ti-ar putea influenta optiunile. Ne-am uitat putin in oferat celor de la evoMAG si preturile pentru un asirator tip robot variaza intre 600 si 6000 de lei. Este o diferenta enorma, dar intr-adevar performantele sunt legate strans de eficienta unui curatator robotic.

Nu ar trebui sa excluzi brandurile mai putin cunoscute, pentru ca uneori preturile sunt influentate si de sonoritatea unei marci.

In afara de pret, sunt o multime de lucruri de luat in considerare.

Robotii de baza se deplaseaza in general in mod aleatoriu, fara o schita clara pre-programata. Pur si simplu, se deplaseaza pe podeala pana cand se lovesc de o piesa de mobilier sau de perete. Cand se intampla acest lucru, se intorc si isi reiau drumul, pana cand se tamponeaza din nou.

In termeni de eficenta, acest lucru poate fi vizibil -pentru un aspirator ieftin dureaza mult sa curete o camera si s-ar putea sa nu fii multumit de calitate (vor ramane spatii neaspirate). Asta inseamna si timp irosit si energie risipita pentru reincarcarea bateriei.

Daca ai o casa mare, cu multe obiecte de mobilier si alte obstacole, cu siguranta ti-ai dori un robot aspirator dotat cu functii avansate de navigare. Si, din fericire, cele mai noi aspiratoare moderne fac acest lucru in mod uimitor. Sunt echipate cu functii precum maparea camerei, bariere virtuale, aspirare cu reglare automata si evitarea obstacolelor.

Aspiratoare cu navigare inteligenta

Totusi, ar trebui sa stii ca functiile de mapare eficienta si de inalta tehnologie pot restrictiona aspiratorul la o singura trecere pe fiecare zona. Prin urmare, este posibil sa nu aiba putere de aspirare pentru o curatare completa. Pentru asta, exista robotii cu telecomanda manuala sau mod de curatare zonal (spot cleaning mode). Acestia se pot concentra mai bine pe anumite zone care au nevoie de aspirare suplimentara.

Aspiratoare robot care nu se intepenesc

Iata inca un lucru pentru care se merita sa platesti putin mai mult, ca sa achizitionezi un aspirator robot mai performant.

Robotii eficienti nu se intepenesc. In schimb, cei ieftini se pot bloca pe traseu, in cabluri, sosete, franjurii de la covoare si alte obstacole. Uneori nu pot patrunde in locatiile mai inguste, daca acolo exista mai multe picioare de mobilier.

Pardoseala de culoare inchisa si covoarele pot induce in eroare senzorii de cadere la unele aspiratoare robot, care vor crede ca sunt in pericol si se vor opri din curatare; nu vor trece de aceasta limita. De asemenea, pragurile inalte pot fi o problema pentru unele aspiratoare.

Exista mai multe lucruri care afecteaza modul in care un aspirator robot poate trece peste toate aceste inconveniente. Tipul de senzori si calitatea periilor sunt doua chestiuni importante. Sigur, orice aspirator robot se poate bloca la un moment dat, dar cu certitudine cele mai bune fac acest lucru mult mai putin.

Modul de functionare depinde si de spatiul de lucru sau de pozitia camerei. Un camera mica, fara multe piese de mobilier sau obstacole va fi mai usor de curatat pentru orice aspirator robot.

Cele mai bune aspiratoare robot ar trebui sa aiba puterea de ridica cele mai vizibile resturi si murdarii, lasand podeaua curata. Ar trebui sa aiba o perie buna pentru curatare eficienta.

Daca intentionezi sa pui robotul la treaba pe mai multe tipuri de pardoseala, atunci cauta modele ce se pot regla in functie de podea, cu mai multe moduri de curatare. Acest lucru ofera mai mult control asupra eliminarii murdariei.

Factori de selectie pentru aspiratoarele robot:

Nivelul de zgomot. Cu cat va fi mai silentios, cu atat mai bine.

Daca este prea inalt, ar putea sa nu poata patrunde sub mobilier (canapea etc).

Limite virtuale. Poti sa setezi o zona de curatat, cu bariere virtuale de netrecut.

Conexiune wifi. Astfel de aspiratoare pot fi mai usor de controla prin aplicatii mobile sau prin comenzi vocale (Alexa, Google etc). Sunt utile mai ales atunci cand nu esti acasa.

Calitatea bateriei.

Capacitatea cosului pentru deversarea mizeriei colectate. Daca ai animale de companie sau daca exista trafic intens in casa, atunci se poate acumula mizerie rapid, iar un cos de colectare mai mare poate fi mai util. In caz contrar, va trebui sa golesti mai des cosul.

2 intrebari rapide

Aspiratoarele robot sunt delicate cu podelele din lemn?

Da. Cele mai vechi modele ar putea provoca unele zgarieturi, dar toate aspiratoarele moderne de azi sunt sigure pentru parchet, podele din lemn tare si alte tipuri de pardoseala. Ele au perii mai putin rigide si mai scurte.

Ce presupune intretinerea unui aspirator robot?

Agita sau curata filtrele dupa cateva cicluri de folosire

Indeparteaza parul prins in rola de perii, daca este nevoie

Curata periile si rulourile la cateva saptamani (la unele aspiratoare nu este cazul, pentru ca au un instrument special pentru asta)

Sterge senzorii de curatare dupa cum recomanda producatorul

Foloseste aer comprimat pentru a indeparta praful din fisurile greu accesibile ale robotului

Schimba filtrele si periile laterale de cateva ori pe an; ruloul cu perio o data pe an si bateria cand este necesar (cam o data la doi ani, in functie de frecventa de utilizare).

Top 3 sugestii aspiratoare robot foarte bune pentru podea

Daca te afli in cautarea unui aspirator robot, iti oferim cateva sugestii bune, din 3 categorii diferite de pret si performante. Nu uita, sa tii cont de cerintele si asteptarile tale, atunci cand comanzi viitorul tau aspirator robot.

Nou! Aspirator robot iRobot Roomba i7+, Wi-Fi, Navigatie iAdapt 3.0, AeroForce, Detectare acustica si optica (Negru) 6299.99 (posibil la reducere de Black Friday, verifica oferta actualizata evoMAG)

iRobot Roomba i7+ este unul din cele mai scumpe aspiratoare robot pe care le poti cumpara de Black Friday 2019, dar si cel mai performant. Echipat cu sistem unic de navigatie iAdapt 3.0 si mapare smart, Roomba i7+_are o capacitate de orientare fantastica. Acest lucru duce la o curatare eficienta a spatiului din camera.

Functia inovatoare pe care o gasim pe acest robot estecea de golire automata a cosului de gunoi. Prin urmare, nu trebuie sa iti mai faci griji ca trebuie sa golesti des cosul, pentru ca Roomba i7+ face asta pentru tine.

Este perfect pentru toate tipurile de podele si covoare, are sistem non-incurcare in fire si detecteaza automat murdaria prin Dirt Detect. Cand cosul se umple veti fi avertizat printr-un semnal. Cosul de gunoi se poate spala pentru reutilizarere si functii anti-bacteriene. Este prevazut cu baterie Li-ion si se incarca in timp ce aspira, ceea ce il face extrem de eficient din punct de vedere energetic.

Robot de aspirare Philips SmartPro Compact FC8776/01, 0.3 l, 3 trepte, 4 moduri curatare, Profil subtire, Functie programare, Negru = 1249 lei

Philips SmartPro Compact FC8776/01 este o alta optiune interesanta pe care o ai de Black Friday. La un pret mult mai avantajos, Philips ofera si el cateva caracteristici importante care te vor ajuta sa ai mereu casa curata.

Are functii de curatare inteligenta, design slim si este prevazut cu 4 roti. Bateria are o autonomie de 130 de minute, suficient pentru ca el sa-si poata duce la indeplinirea sarcinile de curatare.

Capul de aspirare TriActive XL se remarca printr-o latime mai mare, care il ajuta sa curete mai eficient si mai temeinic. Capul extra lat aspira pe o zona mai mare de podea, cu o singura trecere.

Sistemul inteligente pentru detectarea murdariei face ca aspiratorul sa se adapteze la orice tip de podea, iar acest lucru este un mare plus. Nu se blocheaza si revine singur la statia sa de andocare atunci cand trebuie sa se incarce sau dupa ce si-a finalizat sarcinile.

Functia de programare prealabila este utila pentru a planifica urmatoarea sedinta de curatare, care se poate face cu 24 de ore inainte.

Aspiratorul se livreaza impreuna cu o telecomanda pentru un control facil de la distanta. Poti sa controlezi aspiratorul pentru a porni sau opri curatarea, pentru a-l ghida si pentru a-i modifica traseul de curatare.

Cele 4 roti ii permit sa se echilibreze bine si sa treaca usor pragurile dintr-o incapere in alta.

Aspirator robot Xiaomi Viomi V2, WiFi, App Control, Laser, Filtru Hepa, Functie Mop, Negru = 1799 lei

Xiaomi este un brand care se alatura producatorilor de aspiratoare robot, o nisa inca destul de ingusta pentru variantele de top. Xiaomi Viomi V2 prezinta avantajul pretului, asa cum ne-am obisnuit de la alte produse vandute sub aceeasi umbrela.

Dotat cu sistem de navigare inteligenta cu laser, senzorul LDS scaneaza eficient incaperea pana la 360 de grade. Mai departe, schiteaza o harta printr-un algoritm special, pentru optimizarea operatiunilor de curatare.

Xiaomi Viomi V2 este conceput pentru a trece cu usurinta peste praguri si obstacole inalte de pana la 2 cm sau pante pana la 15 grade. Tot din aplicatia alaturi de care se livreaza il poti seta pentru a curata o anumita zona din incapere.

Bateria din dotare are capacitate de 3200 mAh, pentru o perioada de utilizare consistenta si eficienta energetica. Este echipat cu nu mai putin de 10 tipuri de senzori, ce il ajuta sa se adapteze la o multime de tipuri de podele.

Concluzie

Daca te-ai hotarat sa faci o schimbare pentru curatenia casei tale, merita sa-ti indrepti atentia spre un aspirator robot. Asa cum am vazut mai sus, noile modele ofera cateva functii cu adevarat extraordinare, care te ajuta sa mentii o casa curata, cu minim de efort si interventie.

De Black Friday 2019 sunt sanse foarte mari ca aspiratoarele robot pe care le urmaresti pe evoMAG sa ajunga la reducere. Ramai conectat. Cu siguranta oferte de nerefuzat pentru aspirator irobot, aspiratoare fara sac, produse de îngrijire personală, aspiratatoare dirt devil, alte electrocasnice mici si mari.

