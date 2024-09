Sport David Popovici s-a obișnuit greu cu celebritatea. A trecut prin multe momente neplăcute







Toți românii îl apreciază pe David Popovici, dar puțini știu că i-a fost greu să se obișnuiască cu succesul și celebritatea. Campionul a spus că multe persoane vor să își facă poze cu el și că este obositor. Acesta a zis că își dorește câteodată să se plimbe în parc în liniște.

David Popovici s-a obișnuit greu cu celebritatea

„Eu trebuie să-mi văd de felia mea, devenind tot mai bun în înot, pentru că perfecţionându-mi munca, pot să-i inspir pe alţii. Dacă ar fi ceva ce mi-aş dori şi eu, dar învăţ să mă adaptez la noua mea viaţă, ar fi să mă plimb prin parc sau pe stradă - nu sunt agasat, să fie clar -, dar uneori când vin 100-200 de oameni la tine şi îţi cer poze sau autografe, e obositor şi la un moment dat trebuie să refuz”, a spus marele campion.

I-a fost rușine să-i refuze pe fani

Popovici a spus că a învățat foarte greu să-i refuze pe fani, dar că se bucură că a reușit. El speră ca oamenii să nu creadă că este arogant sau nesimțit.

Ok, astea nu sunt probleme reale. Doar că, pentru mine, de când sunt mai cunoscut, este o problemă când vreau să mă relaxez sau să mă plimb prin locuri adevărate. De abia de două-trei săptămâni am învăţat că pot să refuz, eram stresat să nu creadă lumea că sunt arogant și nesimţit, dar reacţia a fost ok, aşa că mi s-a luat o piatră de pe inimă”, a declarat campionul olimpic în vârstă de 20 de ani.

David Popovici se consideră norocos

Acesta a spus că nu ai cum să facă performanță fără sprijin și că el este norocos pentru că a avut familia mereu aproape. Campionul consideră că tot efortul a meritat și că este mândru că a ajuns departe.

„Mă consider unul dintre cei norocoşi, am avut alături de mine familie, prieteni, colegi, parteneri, colaboratori. Ei m-au ajutat să ajung omul care sunt şi de care sunt destul de mândru.Acum înţeleg că deşi a fost greu, cu siguranţă a meritat. Din nou, nu contează cât de talentat eşti, nu ai cum să reuşeşti fără oamenii potriviţi, fără sprijin”, a încheiat David Popovici.