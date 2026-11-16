David Cosma Cristofor ia startul în legendarul Macau Grand Prix, după un sezon cu 14 podiumuri internaționale

Pilotul român David Cosma Cristofor va concura în perioada 19–22 noiembrie 2026 la cea de-a 73-a ediție a Macau Grand Prix, alături de echipa Evans GP. Prezența sa pe unul dintre cele mai dificile circuite stradale din lume încununează un an competițional cu 14 podiumuri pe trei continente și ilustrează valorile promovate de campania Nadia10: excelența, disciplina și susținerea tinerei generații de sportivi români care duc numele țării pe marile arene internaționale.

Competiția se desfășoară pe Guia Circuit, un traseu stradal cu o lungime de aproximativ 6,12 kilometri, renumit pentru combinația dintre secțiunile de mare viteză, virajele extrem de strânse, diferențele de nivel și porțiunile înguste delimitate de ziduri. Cu o tradiție de peste șapte decenii, etapa din Macau este considerată un veritabil test de maturitate în motorsport, fiind circuitul pe care au concurat legende ale Formulei 1 precum Ayrton Senna și Michael Schumacher înainte de a ajunge în elită.

„Să concurez la Macau, pe un circuit pe care mari campioni au scris istorie, este un moment special pentru mine. Este ultima cursă a unui sezon foarte bun, în care am obținut rezultate importante și am acumulat multă experiență. Mă bucur să fiu aici și să închei sezonul pe un circuit atât de emblematic”, a declarat David Cosma Cristofor.

Participarea la Macau încheie un calendar competițional intens, în care tânărul pilot născut la București (5 februarie 2009) a evoluat cu succes în Europa, Orientul Mijlociu și Asia:

Locul 3 în Campionatul Italian de Formula 4: Concurând pentru prestigioasa echipă PREMA Racing , David a acumulat 327 de puncte într-una dintre cele mai disputate competiții de formare pentru piloții de monoposturi, reușind inclusiv două pole position-uri și două podiumuri pe circuitul de la Mugello.

Top 5 în UAE4: În campionatul din Orientul Mijlociu a obținut două podiumuri și a încheiat pe locul al cincilea la general.

Podium pe circuitul de Formula 1 de la Sepang: În Formula Trophy Malaysia, pilotul român a terminat pe locul al treilea, trăind și un moment simbolic în zona „cool down room” dinaintea premierii, unde a ocupat locul asociat cu septuplul campion mondial Lewis Hamilton.

Parcursul lui David Cosma Cristofor — de la primele curse de karting la vârsta de șase ani, cele două Cupe Mondiale câștigate în 2021 și titlul de vicecampion mondial din 2023, până la podiumurile din monoposturi — se înscrie firesc în misiunea campaniei Nadia10. Inițiată pentru a celebra moștenirea primului „10” olimpic din istorie și pentru a promova modelele autentice ale sportului românesc, campania pune în lumină tinerii sportivi care demonstrează că talentul, dublat de muncă riguroasă și curaj, poate deschide drumuri către vârful performanței mondiale.

Spre deosebire de circuitele permanente, traseul stradal din Macau nu lasă loc de eroare și cere precizie milimetrică și adaptare instantanee. Pentru David, startul sub culorile Evans GP reprezintă o etapă esențială de pregătire înaintea următorului pas major din cariera sa: trecerea către Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), cu obiectivul pe termen lung de a ajunge în Formula 3, Formula 2 și Formula 1.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro