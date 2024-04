Calvarul lui Dănut Lupu în închisoare: Dacă mănânci de la penitenciar, dai colțul

Dănuț Lupu, fostul mare jucător al Rapidului, se bucură în prezent de libertate, după ce a fost liberat condiționat, însă, experiența de la penitenciarul Rahova l-a marcat. El a povestit care sunt condițiile din închisoare, regulile pe care le-a respectat timp de șase luni, după ce a fost condamnat pentru conducere fără permis.

Fostul fotbalist spune că nu se aștepta la condiții „de lux”, în penitenciar, însă, cea mai mare problemă pare a fi mâncarea. Lupu consideră că e total necomestibilă, menționând, pentru gsp, în mod plastic că „poți să mori” dacă o mănânci”.

„Condițiile din închisoare? Pfff. Ca la pușcărie! Totuși, singurul lucru care cred eu că e total aiurea e mâncarea, în rest e OK. În celula în care am stat eu, la deschiși, era OK. Ai televizor, frigider.

Bine, dacă faci abstracție că stai 24 de ore din 24 în cameră. Aici, pe secția opt și nouă, sunt OK, dar dacă vă duceți pe secția doi, trei, patru vă ia capul. Dacă mănânci o lună de la penitenciar, dai colțul. E părerea mea!”, s-a exprimat Dănuț Lupu, pentru sursa citată.