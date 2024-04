Sport Dănuț Lupu, gest controversat, imediat după ieșirea din închisoare







Dănuț Lupu a fost eliberat miercuri, 3 aprilie, din penitenciarul Rahova, la șase luni de când a fost închis. Imediat după ieșire, fostul internațional român a atras atenția printr-un gest făcut de un reporter.

Fostul jucător a fost condamnat la șapte luni și zece zile de închisoare pentru că a condus de mai multe ori fără permis, iar acum spune că deși „nu a omorât pe nimeni”, nu o să mai conducă neregulamentar. Acesta a fost închis pe 2 octombrie 2023.

Dănuț Lupu regretă că a încălcat legea

„Niciodată!”, a fost răspunsul fostului fotbalist român când a fost întrebat de reporteri dacă va mai conduce fără permis. De asemenea, el a dat detalii și despre o posibilă revenire la CS Dinamo, menționând că deocamdată este nu știe nimic despre așa ceva.

Ulterior, Dănuț Lupu s-a căit, spunând că regretă enorm faptul că a încălcat legea, dar acum a plătit pentru greșeala comisă.

„Nu am ce să vorbesc. Eu cred că, până la urma urmei, am făcut o greşeală, am plătit pentru ea. Regret ce am făcut, nu mai are rost să vorbesc. Mă duc acasă, am o familie, am ce să fac. E normal, o să fac tot ce e posibil să redobândesc carnetul de conducere.

Când îl voi lua, voi conduce iar. Respect regulile de circulaţie, n-am făcut niciun accident, nu m-au prins drogat, n-am omorât pe nimeni”, a declarat fotbalistul la ieșirea din penitenciarul Rahova.

Fostul internațional, gest controversat făță de o jurnalistă

Ulterior, Dănuț Lupus a răbufnit în fața reporterilor care îl asaltau cu întrebări, acuzând că unul dintre ei îi bagă microfonul în față și-l hărțuiește.

„Și dumneata acum mă hărtuiești. Da! Dacă eu nu vreau să vorbesc, iar tu-mi bagi microfonul în gură, ce înseamnă asta?”, a fost reacția acidă a lui Dănuț Lupu, la adresa unei jurnaliste prezent la fața locului.

Imediat după ce și-a dat seama de gestul făcut, a început să o mângâie pe reporteriță pe față, după care îi zâmbește și se îndreaptă spre mașină.

Gestul său a atras imediat atenția. Ulterior, a fost întrebat dacă i se pare în regulă să atingă în acest mod un jurnalist: „Sărut-mâna, ești drăguță! Doar am mângâiat-o”, a spus Dănuț Lupu.