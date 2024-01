Dănuț Bica, cel mai strângător ales. Fără mașină, dar cu conturile pline

Dănuț Bica are trecute în declarația de avere mai multe terenuri moștenite în Curtea de Argeș. Unul dintre ele are 260 de metri pătrați, un al doilea are 137 de metri pătrați și cel de-al treilea are 467 de metri pătrați. Toate aceste terenuri sunt proprietatea soției lui, ea fiind cea care le-a moștenit. De asemenea acesta a cumpărat un teren agricol, tot în Curtea de Argeș de 3450 de metri pătrați.

Și în Pitești, senatorul a cumpărat un teren intravilan de numai 20 de metri pătrați. Acesta mai deține un apartament în Pitești de 68 de metri pătrați. Și o casă care se află în Curtea de Argeș și care are 94 de metri pătrați.

Nu are declarată vreo mașină sau bijuterii care să merite să fie trecute în documentul care se află pe pagina de internet a Senatului. La capitolul conturi senatorul stă foarte bine. Așa se face că într-un cont deschis în 2021 acesta are 61.078 de lei. De asemenea într-un alt cont din 2022, acesta are 25.000 de euro.

Dănuț Bica, sute de mii de lei, depozit în bancă

În alt cont din 2015 acesta deține 35.054 de lei. Mai are un depozit bancar de 312.143 de lei din anul 2022. De asemenea în 2023 a mai făcut un depozit de 202.884 de lei. Și tot anul trecut a reușit să mai pună în bancă sub formă de depozit alți 350.000 de lei. La capitolul venituri, senatorul are trecut indemnizația lui care valorează 134.328 de lei pe an.

De asemenea, soția lui câștigă 93.690 de lei anual din calitatea sa de consilier superior la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Senatorul mai încasează 3.661 lei dobânda aferentă unuia dintre depozitele de mai sus. Și soția lui încasează 5756 dobândă aferenta unuia dintre depozite.

La toate acestea se mai adaugă un venit destul de mărișor. Vorbim despre pensia pe care senatorul o încasează de la Pitești. Aceasta se ridică la 65.976 de lei.