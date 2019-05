Breaking News. Judecătorul Danileț a fost sancționat de CSM. Magistratul a decis să sfideze instituția

Judecătorul Tribunalului Cluj, Cristi Dănileț, a fost sancționat, marți, de Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM, fiindu-i redusă indemnizația cu 5% pe o perioadă de două luni.





Judecătorii CSM au decis că Dănileț a încălcat Legea 303/2004, în îndemnul său pentru armată de a ieși în stradă pentru „a păzi democrația”.

Secția pentru judecători în materie disciplinară l-au sancționat pe Dănileț pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004, privind „manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului, săvârșite în afara exercitării atribuțiilor de serviciu”, scriu jurnaliștii de la luju.ro.

Potrivit Legii 303, Dănileț nu va mai putea promova la o instanță superioară pentru următorii trei ani, conform articoluli 44 alin. (1) care stipulează că „pot participa la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior, judecătorii și procurorii care au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc următoarele condiții minime de vechime”.

Lui Cristi Dănileț i-a fost redusă indemnizația cu 5% pe o perioadă de două luni.

Pe 16 aprilie, judecătorul a anunțat că nu va da curs invitației din partea CSM, unde urmau să fie luate în discuție „presupuse delicte de opinie”.

„Saptamana viitoare ar trebui sa merg la CSM pentru a raspunde cu privire la anumite afirmatii facute de mine in mediul online. Sunt trei astfel de actiuni derulate impotriva mea de la inceputul acestui an si inca una in stadiu incipient. Vreau sa fie foarte clar: nu accept sa dau explicatii nimanui pentru ceea ce scriu sau spun, cat timp nu comentez dosare in curs de derulare, nu critic colegi si nu instig la incalcarea legii. Particip activ la dezbaterile publice cu privire la subiecte interesand aspecte socio-juridico-politice inca din anul 2003. Pana acum, niciodata nu mi s-a imputat nimic.

Mai mult, toate afirmatiile mele sunt in aceeasi maniera, relevand o constanta a principiilor pe care le sustin de multi ani si care sunt conforme standardelor internationale privind justitia. Brusc insa, au aparut mai multe autosesizari ale Inspectiei care are puterea de a alege in mod arbitrari pe ce magistrat sa urmareasca si pentru ce postari si interviuri. Ei bine, de azi inainte nu voi mai da curs niciunei chemari la CSM sau Inspectie pentru presupuse delicte de opinie. In Romania inca avem libertatea de expresie si inteleg sa imi exercit acest drept ca orice alt cetatean, in mod demn si integru, cu singurele limite impuse expres de legea ce guverneaza statutul magistratilor.”, scria Dănileț, pe Facebook.

