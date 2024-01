Cine este Daniela Niculăesei, moldoveanca din Botoșani care a apărut pe coperta Vogue

Daniela Niculăesei, din comuna Tudora, județul Botoșani, are doar 28 de ani și a devenit un model de succes în Italia, Franța și Marea Britanie. Tânăra s-a mutat în Sicilia la doar 10 ani și nu s-a așteptat să aibă noroc în modeling.

În timpul școlii, ea a fost descoperită de o agenție de modeling și, după îndemnul profesorului său de limba engleză, a ales să încerce o carieră în acest domeniu. Tânăra a defilat pentru designeri de renume precum Raffaella Curiel, Lorenzo Riva, Marco Bologna. Aceasta a apărut și pe copertele revistelor Vogue, Bazar, Elle și MARIE CLAIRE Italia.

Daniela Niculăesei provine dintr-o familie modestă

Modelul cu o înălțime de 1.80 m a fost pasionată, inițial, de fotbal. Aceasta a recunoscut că a fost mereu băiețoasă și că nu a putut ține dietă. Chiar dacă trebuie să fie slabă, ea nu poate renunța la sarmale. Tânăra a mai povestit că provine dintr-o familie modestă și că părinții au încurajat-o să lucreze de mică.

În pandemie, Daniela Niculăesei a îngrijit bătrâni, muncă de care nu i-a fost rușine nici măcar o secundă. Acum, ea speră să își întemeieze o familie și să câștige mulți bani din modeling, potrivit BotoșaniNews.

Modelul care locuia lângă groapa de gunoi

O altă româncă, Adina Asăvoaiei a fost supranumită Fetița de la Glina sau Păpușa de la Glina la doar 10 ani. Aceasta locuia alături de mama și de cei patru frați ai săi, chiar lângă groapa de gunoi, într-o sărăcie lucie, dar un reportaj i-a schimbat viața.

În decembrie 2016 s-a scris un reportaj despre condițiile în care este nevoită să trăiască ea și familia sa, dar și despre frumusețea ei. La scurt timp, tânăra a început să fie contactată pentru diverse contracte. Adolescenta a pozat pentru reviste celebre și a urcat pe podium de nenumărate ori.

Ce spune „Păpușa de la Glina”

„Am devenit cunoscută, am devenit model, am urcat pe o scenă. Nu mă gândeam niciodată că o să se întâmple așa ceva. Adică nici prin gând, sau să visez. Urmează să merg la un concurs internațional. Am atâtea emoții! Nici n-am ajuns acolo, dar îmi doresc foarte mult să particip la cât mai multe concursuri, să câștig multe titluri”, a povestit Adina Asăvoaiei în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.