Daniela Nane vorbește despre abuzurile la care a fost supusă în cariera sa, după confesiunea Vioricăi Vodă. Frumusețea sa nu a fost mereu un atu

Actrița a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat în viața ei, dar și despre momentele remarcabile în care pasiunea pentru actorie și iubirea pentru oameni au fost sursa posibilităților extraordinare. Daniela Nane a mărturisit că a fost hărțuită sexual atât în facultate, cât și atunci când a lucrat în teatru și film.

Daniela Nane a fost hărțuită sexual

Întrebată dacă a fost vreodată hărțuită sexual sau discriminată, actrița a spus sincer: „Problema ridicată de Viorica Vodă pe scena Galei Gopo este reală. Și eu confirm că am trăit asta. Da, mi s-a întâmplat și în facultate, și în teatru, și în film. Iar raportul de putere le-a permis să-mi închidă drumuri, minimizându-mă oriunde au putut. Și au putut.

Poate că eu am fost mai puțin sensibilă decât colega mea și nu am avut nevoie de terapie. M-am aruncat în muncă, dar nu pot spune că soluția mea a fost vreo lumină – am devenit prea serioasă, rigidă și retrasă, încât am ajuns să par arogantă.

Și am evitat să mai propun eu proiecte profesionale, ca să nu mi se răspundă cu alt tip de propuneri. Greșit, evident. Dar greșit este și să tratăm cu superficialitate acest secret al lui Polichinelle care distruge vieți sau cariere. Ar ajuta ca noi toți, și breasla, și publicul, să ne revizuim mentalitățile pentru ca toate tinerele actrițe să meargă pe drumul lor cu demnitate”, a spus actrița.

Aceasta a mai spus că niciodată cariera sa de actriță nu i-a pus bețe-n roate vieții pe care o avea, iar pasiunea ei pentru actorie a fost atât de mare, încât la început de abia aștepta să joace în spectacole și mergea la teatru înainte cu trei ore să înceapă o piesă.

Ea a fost îndrumată de George Constantin încă din facultate, acesta oferindu-i lecții importante de actorie, despre ceea ce înseamnă să-ți iubești personajul și cum să-ți asumi harta sa mentală. „Abia așteptam să fie programat spectacolul și mă duceam cu trei ore mai devreme, ca să am timp să vorbesc cu el și cu minunata Florina Cercel”, a povestit Daniela Nane pentru viva.ro.