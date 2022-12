Daniela Crudu și-a scos iubitul în lume. El este bărbatul care o lasă să câștige bani din OnlyFans

În luna octombrie, Daniela Crudu a anunțat că este însărcinată, fără a da detalii depre cine este tatăl copilului. „Sunt însărcinată. De un an sunt cu el, e român. E un băiat liniștit. Așa, discret, cuminte… mă iubește, îl iubesc!”, s-a limitat să spună fosta asistentă TV.

Cât despre sarcină, aceasta declara: ”I-am auzit inimioara cum bate. Mi-a fost rău de tot în primele două luni. Nu știu încă ce este. Eu cred că e băiețel, așa simt. Săptămâna viitoare fac trei luni. Nu am pofte. Mie dacă mi-e foame mănânc, am mai învățat să fac câte ceva. Vreau să nasc natural. Deocamdată mă gândesc la copilaș, nu la nuntă. Dacă va fi băiat îi pun numele David, iar dacă va fi fată, Daiana. Nu am plănuit sarcina, așa a fost să fie”.

Daniela Crudu va avea o fetiță

La începutul lunii decembrie, Cruduța a dezvăluit și sexul copilului, anunțând că va avea o fetiță, așa cum și-a dorit, dar a păstrat misterul în jurul tatălui copilului: Ce moment frumos! O va chema Daiana! Am primit testul din America pe mail. Este sută la sută fetiță. Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea”. Acum de Crăciun, aceasta l-a expus public pe iubitul ei.

Fosta asistentă TV a ales să se mute în Suedia alături de sora ei. Spune că a fost o decizie bună pentru moment. Recunoaște că face bani frumoși din afacerea ei de pe OnlyFans: ”În România am doar contracte de imagine. Cu casa de pariuri, semnez pe câte un an, în reînnoiesc acum. Am o ședință foto la niște blănuri. Dar, la tv, nu mai am nimic. Am tot fost invitată la emisiuni, dar ce să mai fac pe acolo?

Îți spun sincer, e mai interesant pe internet, online. Cred că nimeni nu se mai uită acum la emisiuni cum erau înainte, așa, de divertisment. Mai ales cei din nișa mea, cei care mă interesează, nu m-ar ajuta să mă duc prea mult la televizor. Se câștigă bani frumoși din OnlyFans. Dar nu cum zic toate fetele astea care tot apar și se laudă cu câți bani fac ele. Nu e chiar așa, e multă muncă și nu câștigi sume exorbitante peste noapte dacă faci doar asta. Se fac bani frumoși, dar trebuie să te ocupi și să ai răbdare. Dar, recunosc, câștig mai bine decât atunci când apăream la televizor”.

Fosta asistentă TV își face casă în comuna Roșu

Chiar dacă spune că nu s-a îmbogățit, Daniela Crudu vrea să-și facă o casă în comuna Roșu, în care va investi atât banii obținuți de pe OnlyFans, dar și pe cei obșinuți din vânzarea apartamentului: ”L-am vândut în două zile după ce l-am pus pe Instagram, probabil că, a contat faptul că sunt cunoscută. Să știi că am avut multe cereri și l-am vândut în două zile.

Este cineva din cartier, un vecin și-a dorit să fie lângă părinți așa că l-am vândut. La suma pe care am pus-o. Acum vreau să mă mut la casă. Îmi fac o casă în comuna Roșu, este vizavi de pădure, aer curat, mă trezesc de dimineața… Are patru camere, living jos, 3 camere sus și 3 băi. În ianuarie o să fie gata”, a declarat Daniela Crudu la Antena Stars.