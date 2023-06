Daniela Crudu, dezvăluiri despre tatăl fetiței sale: „Nu a intrat în sală. Îți dai seama că i-a fost frică”

La scurt timp după ce a născut, Daniela Crudu nu a ezitat să apară la TV pentru a vorbi despre cel mai important eveniment din viaţa sa. Apariția ei a luat pe toată lumea prin surprindere deoarece a reușit să scape rapid de kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii.

În interviul acordat pentru Xtra Night Show, aceasta a vorbit despre implicarea tatălui fetiței în creșterea micuței Daiana spunând, de asemenea, că acesta este foarte atent și dedicat.

Chiar de la prima zi, partenerul de viaţă al Danielei Crudu a înțeles importanța rolului de părinte și a fost alături de ea în tot acest proces. Dar, ce-i drept, spune fosta asistentă TV, s-a temut să intre în sala de nașteri alături pentru a asista la venirea pe lume a micuței Diana.

Daniela Crudu: „Nu a intrat în sală. Îți dai seama că i-a fost frică”

„Dani a fost cu mine, dar nu a intrat în sală. Îți dai seama că i-a fost frică (…) Eu mi-am dorit să fie așa, m-am gândit să fie așa și uite așa a arătat cum mi-am dorit eu. M-am gândit cum arăta”, a mărturisit Daniela Crudu.

Fericită că nu a avut de înfruntat depresia postnatală, Daniela Crudu a mărturisit că a fost puternică și a reușit să depășească cu bine orice temeri sau îngrijorări. Chiar dacă micuța Daiana s-a născut prematur, la opt luni, Daniela a avut grijă să ofere tot sprijinul necesar pentru a se asigura că fetița este în siguranță și sănătoasă.

„Nu, nu am avut deloc depresie. Eu mi-am luat inima în dinți și am zis că trebuie să fiu tare acum, eram că numai eu știu să fac mai bine, să nu o atingă nimeni, pentru că nu știa cum să o țină. Pe mine m-au învățat în clinică cum să o țin și fiind așa micuță, trebuia să am grijă suplimentară”, a mai declarat Daniela Crudu, potrivit antenastars.ro.