Daniela Covăcescu, Allianz Țiriac Asigurări, la Gala Capital „Am ajuns la 1,6 milioane de clienț

În 2024, Allianz-Țiriac Asigurări a sărbătorit cel de-al 30-lea an de activitate pe plan local, cu o creștere de aproape 20% pe segmentul asigurărilor de viață și de sănătate. Compania estimează pentru 2025 un nou maxim istoric – o majorare a profitului net și a primelor brute subscrise de aproximativ 5%.

Asigurătorul se concentrează pe dezvoltarea asigurărilor de viață, care au devenit cea mai importantă linie de business facultativă. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru performanțe deosebite în generarea de valoare pe termen lung” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.