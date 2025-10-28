HAI România!

Daniela Amzoiu, Ursus Breweries „Compania contribuie prin acțiuni de responsabilizare”

Ursus Breweries, unul dintre principalii producători de bere de pe piața locală, a realizat în intervalul 2020-2025 investiții majore în modernizarea și dezvoltarea operațiunilor, valoarea acestora ajungând la 67 de milioane de euro. Compania urmează o strategie de dezvoltare pe termen lung și investește în proiecte care includ de la reducerea emisiilor de carbon și optimizarea utilizării resurselor, până la sprijinirea comunităților locale.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru investiții continue cu impact în comunitate” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

