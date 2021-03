Daniel Zamfir trage un semnal de alarmă. Senatorul consideră că nu este posibil ca în timp ce salariile și pensiile nu cresc, în ciuda inflației, băncile să fie scutite de datorii.

Se ăncearcă iertarea bancilor de datorii

„INGHEATA VENITURILE OAMENILOR, IN TIMP CE IARTA DOUA BANCI DE O DATORIE DE 400 MILIOANE LEI!!!

Luni, 8 martie, va trece tacit in Senat legea care anuleaza, practic,obligatia pe care BCR si Raifeissen Bank o au de a returna Statului roman suma de circa 400 milioane lei, in urma unei decizii definitive si irevocabile a ICCJ.

Presedintele Senatului, pluserista Anca Dragu,presedintele comisiei de buget, pluseristul Claudiu Muresan si presedintele Comisiei Juridice, penelista Iulia Scantei au refuzat in mod deliberat sa introduca pe ordinea de zi, timp de trei saptamani proiectul de lege, tocmai ca sa se implineasca termenul de adoptare tacita.

#RomaniiTrebuieSaStie”, a scris pe pagina sa de Facebook, Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir o sperietoare pentru bănci

Daniel Zamfir trage un semnal de alarmă. Proiectele de lege iniţiate, cu un an în urmă de senatorul Daniel Cătălin Zamfir au speriat sistemul bancar românesc mai mult decât Brexitul sau coronavirusul.

Conducerea BRD Groupe Societe Generale a anunţat la începutul anului 2020 că instituţiile de credit din ţara noastră nu vor fi afectate nici de situaţia politică autohtonă, nici de ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, nici de virusul de gripă din China, ieri, reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor (ARB) au avertizat că dezbaterea şi eventuala aprobare a pachetului de iniţiative legislative din sectorul bancar conduce, printre altele, la scăderea creditării şi chiar a Produsului Intern Brut (PIB).

Amintim că, pe lângă proiectul de lege care priveşte modificarea Legii Dării în Plată, Daniel Zamfir a promovat, un pachet de alte patru iniţiative în domeniul bancar.

Acestea au cuprins Legea de protecţie a consumatorilor împotriva dobânzilor excesive. Legea de protecţie a consumatorilor împotriva executărilor silite abuzive şi intempestive. Legea de protecţie a consumatorilor împotriva cesiunilor speculative de creanţe. Legea de protecţie a consumatorilor împotriva riscului valutar .

Cele patru iniţiative legislative au fost aprobate atunci de Senat