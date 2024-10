Sport Daniel Pancu, un trecut aventuros în fotbal. Abandonat de Lucescu la Londra, bătut la băută de Tamaș, fan al lui Kadîrov







Una caldă, alta rece, pentru Daniel Pancu (47 de ani), în timpul și la finalul partidei disputate de naționala de tineret a României, împotriva Elveției. Marți, „tricolorii” mici s-au calificat la Campionatul European din 2025 găzduit de Slovacia. Grație succesului obținut împotriva „ceasornicarilor”, scor 3-1 în Giulești.

Daniel Pancu riscă să rateze pezența la Campionatul European

Cea mai mare performanță din cariera de antrenor al lui „Pancone”, dar și un episod care a tulburat fotbalul autohton. Selecționerul a intrat pe teren, nemulțumit de o decizie a centralului, care acordase doar un galben, unui elevețian, după un fault dur, și a fost oprit cu greu să nu sară la bătaie. Tehnicianul a văzut restul meciului în tribune și riscă să fie suspendat drastic. Ba chiar să și rateze prezența la Europen, în condițiile îmn care oficialii FRF vor considera că echipa are nevoie de un antrenor care să stea pe banca tehnică.

Pancu a mai fost implicat în câteva episoade controversate care au ajuns la urechile publicului, și în perioada în care era jucător. A rămas celebru un episod din 2003. Atacantul evolua la Beșiktaș și era antrenat de Mircea Lucescu. După un meci câștigat de turcii, pe terenul celor de la Chelsea, scor 2-0, „Pancone” a rămas și a petrecut cu Adrian Mutu, legitimat la formația londoneză. „Eram în timpul liber”, avea să povestească actualul selecționer al naționalei de tineret, după mulți ani.

Cum l-a lăsat Mircea Lucescu la Londra

Lucescu nu a ținut cont de asta și l-a lăsat pe jucătorul său, la Londra, să se descurce și să revină singur la Istanbul.

Un alt episod de pominăm recunoscut chiar de protagoniști, s-a petrecut în urmă cu câțiva ani, „la o băută”. După mai multe ore, atacantul a vrut să rupă rândurile și să plece. Fapt ce l-a enervat peste măsură pe comeseanul său, Gabi Tamaș. Care l-a lovit pe nepusă masă pe „Pancone”.

În sezonul 2008 - 2009, atacantul a jucat în Cecenia, pentru formația Terek Groznîi. Perioadă în care l-a cunoscut și pe patronul clubului, Ramzan Kadîrov. În 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia, Kadîrov a ieșit la rampă, drept unul dintre aliații lui Vladimir Putin. Iar Daniel Pancu a vorbit într-un interviu pentru fanatik.ro despre perioada petrecută în Cecenia.

„Acolo poţi să omori femeile oricând! Nu neapărat că sunt de acord cu aşa ceva, dar mi se pare că ei îşi păstrează nişte tradiţii cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viaţă! Nu putem să mai fim niciodată ca ei”, a afirmat antrenorul.

Ulterior, după ce o casă de pariuri i-a reziliat contractul pentru acele afirmații, „Pancone” și-a cerut scuze public. „Mi-e şi ruşine să ies pe stradă. S-a pornit un taifun. Mă uit prin toate ziarele, toţi îşi dau cu părerea. A fost doar o diferenţă de nuanţă. Sunt criminal de război. Problema este că e război acum. Eu am mai dat interviuri despre problemele cecenilor, doar că nu era război”, încerca antrenorul să dreagă busuiocul.

„Eu doar am zis ce era acolo. Clar nu sunt de acord cu tradiţiile lor. Aşa trăiesc ei. Asta am vrut să spun. Am avut unul dintre cele mai bune randamente ale mele ca fotbalist. Nu aveau nimic cu fotbalişti. Se aruncau în aer pe lângă miliţieni. Sunt foarte credinicios şi smerit. Am recunoscut că sunt cuvintele mele, dar nu am vrut să spun asta”, mai spunea „Pancone”.