Reporter: Ce voia luptătorul de K1 Daniel Ghiță să se facă când va ajunge mare? Că mai toți băiețeii viseză să ajungă polițiști, cosmonauți, pompieri, marinari sau aviatori.

Daniel Ghiță: Îmi doream să devin James Bond de România! Sunt dezgustat cu denumirile ipocrite: „Angelina Jolie de România“ etc. Și, nu, nu doream să lucrez în armată și am ajuns la SPP. Totuși, îmi place armata și am tot respectul pentru Armata Română. De mic eram fascinat să fac ceva pentru țara mea. În opinia mea, „Armata obligatorie” ar trebui reintrodusă. Măcar pentru șase luni de zile.

Rep.: Se bătea în curtea școlii când era mic?

D.G.: Nu prea… Eu nu loveam pe nimeni, dacă nu eram lovit sau insultat! Lumea confundă sportul „kickbox” cu bătaia. Ceea ce, practic, se numește „arte marțiale”, nu bătaie la colțul blocului. Este o mare diferență și sunt extrem de deranjat cu denumirea „Campioni K1”. România nu are și nu a avut campioni K1! Așa că să nu se confunde bătaia de la colțul blocului cu artele marțiale. Vă rog! Luptătorii adevărați de arte marțiale nu bat oameni căzuți la podea prin cluburi și nu se chiloțăresc la TV pentru bani. România nu prea are cultura artelor marțiale, ca în Japonia și prin Asia. Românii confunda kikcboxul cu bătaie și „smardoii” de cartier. Tine de cultura și educație. La capitolul educație stăm extrem de prost, din păcate..

Rep.: Totuși, despre Daniel Ghiță se tot spune că este singurul campion mondial român din K1. Ce fel de stil din artele marțiale îi place cel mai mult. Dar pe care îl consideră cel mai eficient?

D.G.: Rept, eu nu sunt campion K1! Nu exista niciun român campion K1! În schimb, eu sunt singurul care a ajuns în piramidele K1. Sunt campion mondial ITS Showtime 2012, înainte sa fie cumpărată de Glory. Iar în 2014 am fost pe locul 1 în lume și în Glory. Pe baza punctelor, nu ca acum… Că, oricine fără Clasament este în topul Glory. Topul 10, de la Glory, de la 2 la 10, e o „umplutură” penibilă la „grei”. Aceștia nu se calificau niciodată într-o piramida K1! Nu ajungeau în top fără lupte și „piramide” câștigate.