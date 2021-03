Mi-a sugerat atunci în redacția Evz să-l invit la o emisiune tv pe fostul campion kickbox. Era cât pe ce s-o fac, dar „Samuraiul sălbatic”(porecla lui Daniel Ghiță) mi-a luat-o înainte. Nu i-am spus nimic lui Turcescu pentru că știam că va fi o emisiune nu grea, ci imposibilă. Timpul alocat acesteia este de o oră și jumătate, în fiecare luni de la 13:30 și se numește SPORTUL ÎN CÂRJE.

O emisiune TV cu Daniel Ghiță e moartea pasiunii

Ar fi fost o emisiune moartă din fașă pentru că habar n-am ce-aș fi putut discuta cu celebrul nostru practicant de Muay Thai și Wushu. Lumea ar fi fost cu siguranță interesată de rezultatele din arenă ale acestuia și nu de rolul de parlamentar. Puțini ar fi fost aceia care să-l asimileze pe samuraiul dâmbovițean politicienilor neaoși. Dar ștoul showului tocmai în asta ar fi constat. Ce cauți în Parlament, care este implicarea ta acolo și cum poți și vrei să ajuți sportul din înalta demnitate?, erau întrebările firești pe care i le-aș fi pus. Nu cred că mai mult de 20 de minute putea dura emisiunea. Am avut de-a lungul timpului invitați de seamă în emisiuni tv și radio. De asemenea am interacționat cu mii de mari sportivi. În cazul acestui personaj însă, eram convins că aș fi avut nevoie de un forceps comunicațional. Ca un invitat să silabisească, să se bâlbâie și să se exprime onomatopeic nu este bucuria vreunui realizator tv. Dacă aș adăuga și lipsa de idei, inițiative sau de umor ale invitatului, orice emisiune poate deveni un calvar. Asta ar fi devenit SPORTUL ÎN CÂRJE într-o oră și jumătate cu un astfel de invitat.

Cu analfabeții în Parlament. Ce pretenții să avem?

În politica din România, vorba bunului prieten “Puiu” Damian Spiridon, sunt două categorii de oameni: ”analfabetul funcțional, care citește un text și nu-l înțelege, alfabetizatul nefuncțional, care citește un text și-l înțelege chiar dacă este o minciună, din calcule oportuniste. Aceștia din urmă au pâinea și cuțitul în frumoasa și unica Românie. Impostura fudulă combinată cu prostia activă în draci, pare a deține puterea”

Noroc că Daniel Ghiță n-a avut răbdare și a dat citire unui înscris pus la dispoziție de colegii din PSD, în Parlamentul țării. Ridicolul felului în care s-a avântat inconștientul boxer în lecturarea cu glas tare și în văzul și auzul românilor a încins internetul. Cum se zice a devenit viral. Omul nu le are nici cu cititul, nici cu gramatica, nici cu intonația. Și pentru că știe că nu știe, transpiră și transmite emoția prin tremuratul vocii. Incoerența stârnește râsul, deși ar trebui să stârnească plânsul.

Așezat în capu’ la lista PSD București pentru fotoliul din Camera deputaților, pe o durată de patru ani, nu doar personajul luptător dă dovadă de inconștiență ci chiar și partidul care îl propune și din care face parte. Există desigur în rândul foștilor sportivi de pretutindeni și dintre aceia care au citit să zicem, măcar Baltagul. Nu mulți, dar sunt. Așteptările oamenilor de la un sportiv nu sunt cele de orator sau de scriitor. Nu, ele sunt legate strict de realizările din arenele în care și-a petrecut copilăria și tinerețea. E adevărat și mult mai nobil să culegi aprecieri pentru munca și talentul propriu, chiar ca sportiv, decât să furi doctorate, masterate, să-ți umfli artificial și nefondat CV-ul, să termini SNSPA-ul, să-ți plătești postul din parlament cu bani pentru partid, să fii un păpușar model timp de patru ani, să minți și să te faci că faci ceva pentru oamenii pe care , vezi Doamne, îi reprezinți. Unui sportiv nu prea îi stă bine.

Dar partidele noastre de toate zilele și coloraturile aleargă după nume. După notorietate. Dacă partidul n-o are, măcar să se pricopsească cu câteva capete de afiș. Ele pot proveni preponderent din sport și cultură. În general din rândul performerilor profesionali. Ilie Năstase, Nicolae Mărășescu, Doina Melinte, Gabi Szabo, Anghel Iordănescu, Cristinel Romanescu, Irina Loghin sunt cele mai importante notorietăți. Au mai fost, Gigi Becali și Dumitru Dragomir. Toți ăștia care ne ocupăm cu sportul am așteptat să se întâmple ceva. Să se schimbe o lege, să crească bugetul, să progresăm și să dezvoltăm un sport care iată, a ajuns în cârje. Alții zic că în metastază. De unde?

Odată fotoliul ocupat de către cei mai sus amintiți, nu doar că nu s-a schimbat nimic. Dimpotrivă, regresul s-a acutizat.

Doar Dragomir a mișcat ceva

Cu excepția lui Dumitru Dragomir, părtaș la celebra Lege 4/2008 cu privire la prevenirea și combaterea violenței pe stadioane, absolut toți au zăcut pe banii noștri în Parlament. N-au idei, nu știu vorbi și nu știu nici scrie. Ce mai caută acolo? Daniel Ghiță este notorietatea supremă a mandatului 2020-2024, în politica românească. Aceasta a sporit odată cu rostirea chinuitorului speech de la înalta tribună a țării. Nu cred că până la a intra nu într-un partid, pentru că e opțiunea fiecărui individ și e bine ca cetățeanul să fie activ politic, cât mai ales să emită pretenții la o funcție, orice parlamentar ar trebui să treacă un test de scris și citire. Nu este greu, dar ar fi poate moral și necesar pentru respectul față de români. Surprizele s-ar ține lanț. Un astfel de posibil test ar curăța cu siguranță cel puțin jumătate din cei 465 de tăietori de frunze la câini pe bani publici.

Sportivii români pierd meciul cu Ioan Roată

Vremea lui Moș Ioan Roată, țăranul analfabet care semna cu mâna dar lua ceaiul cu trimisul Reginei Angliei, fost deputat în divanul ad-hoc pe vremea lui AI Cuza, a trecut. Măcar țăranul vrâncean spunea omului verde în ochi lucrurile care-l nemulțumeau. Cei de azi doar se privesc în ochi, înțelegându-se din priviri într trădare, minciună și incompetență. Se pare că alde Ilie Năstase și Daniel Ghiță au ratat și această oportunitate. De scris nu prea știu, de vorbit nici atât. Doar complicitățile și avantajele proprii îi determină pe alegători,poate, să uite de ei.

Salvați, boxerul Ghiță

După elucubrantul și viralul speech al wushu-istului din parlamentul țării, epigon al celebrei Veorica Dăncilă, PSD trebuie să-și salveze soldații aruncați fără arme și muniție la înaintarea minciunii politice. În loc de Salvați soldatul Ryan a lui Spielberg, regizorul Marcel Ciolacu trebuie să salveze boxerul Ghiță. Dacă acesta va mai boxa vreodată, toți fanii săi îl vor asemui cu un rebut cultural și politic, în ciuda mușchilor și a victoriilor obținute.

Sfatul Cleopatrei Stratan

O soluție în recalificarea politică și reintegrarea boxerului îi dă domnului Ciolacu, copila Cleopatra Stratan în al său celebru cântec. I-auzi una:

Ghiță, te-aștept deseară la portiță.

Lângă portița de la școală…

Dragă Robert Turcescu, sper că ești mulțumit de faptul că n-am avut timpul necesar să-l invit pe deputatul boxer în emisiune. Deputatul Ghiță și-a bătut gongul de unul singur, la felul cum s-a făcut de cacao îmboldit de ortacii săi inconștienți din PSD. Cu el sau fără de el, sportul românesc este tot mai puțin atractiv. Din păcate și scena politică românească.