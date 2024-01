Daniel Funeriu: „Acordul” pentru stupid-intitulatul air-Schenghen este cel mai tembel act semnat de România

Daniel Funeriu spune că „Acordul” pentru stupid-intitulatul air-Schenghen este cel mai tembel act semnat de România. Reamintim că Ministerul de Interne a confirmat sâmbătă că un document cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal a fost trimis vineri seara președinției spaniole a UE.

„Air Schengen înseamnă că pasagerii care vin din România şi Bulgaria nu vor mai fi supuşi unui alt control al paşapoartelor decât cel al companiei aeriene la poarta de îmbarcare”, a declarat Ministerul austriac de Interne condus de Gerhard Karner.

Daniel Funeriu desfiinţează „Acordul”

Daniel Funeriu critică în termeni duri acordul semnat de România pentru intrarea parțială în Schengen, prin ridicarea controalelor aeriene și maritime. Mai exact, Daniel Funeriu spune că e vorba de un act imbecil prin care România își asumă toate problemele pe care Austria le are cu migranții.

„Acordul” semnat de România pentru stupid-intitulatul air-Schenghen este cel mai tembel act semnat de România de când urmăresc viața publică. Incapabilii de la București au acceptat, prin acest document, răspunderea cvasi-totală a țării noastre pentru problemele legate de migrație din Austria”, a explicat fostul ministru Daniel Funeriu.

Fostul ministru al Educaţiei: Felicitări Austria, ați reușit să vă bateți joc de papagalii de conducători români

Daniel Funeriu continuă în aceeaşi notă durpă şi spune că „Tărâțele sunt prea de calitate pentru a afirma că creierii conducătorilor noștri sunt plini de tărâțe”.

„Commitment to discuss in 2024 a date for a possible lifting of the checks at land borders also depending on the successful implementation of all complementary measures and commitments (points 1 to 5) leading to a significant improvement of the migratory situation in Austria.”

Altfel spus: „discutăm mai departe cu voi dacă se rezolvă cu migrația în Austria”, deci, implicit: „bă fraierilor de români, voi sunteți de vină că e nașpa la noi cu migranții”. Felicitări Austria, ați reușit să vă bateți joc de papagalii de conducători români. Care se mai și laudă cu faptul că au fost luați de papagali.

Sincer, îmi e greață de acești trădători ai intereselor românilor. E nevoie de o schimbare radicală a clasei politice, altminteri nu mai avem decât soluții pe cont propriu”, a mai scris Daniel Funeriu pesocial media.