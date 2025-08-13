Monden Actorul premiat cu trei Oscaruri, retras din lumina reflectoarelor, va juca în filmul regizat de fiul său







După o pauză de aproape un deceniu, actorul britanic Daniel Day-Lewis, laureat al Premiului Oscar, revine în atenția publicului cu un nou proiect cinematografic. Retras din activitate din 2017, după lansarea filmului „Phantom Thread”, Day-Lewis face o excepție pentru a juca în „Anemone”, regizat de fiul său, Ronan Day-Lewis.

Ajuns la 68 de ani, actorul revine astfel pe platourile de filmare pentru un rol în această dramă, unde va împărți ecranul cu actori cunoscuți, printre care Sean Bean, cunoscut din Game of Thrones și Lord of the Rings, alături de Samantha Morton și Samuel Bottomley.

„Anemone” marchează nu doar o revenire a lui Daniel Day-Lewis, ci și o colaborare artistică de familie, cu potențialul de a atrage atenția criticii și a publicului deopotrivă.

După o perioadă îndelungată marcată de speculații, studioul Focus Features a confirmat marți lansarea unui nou film cu Daniel Day-Lewis, prin publicarea primului afiș oficial pe rețelele sale de socializare.

Imaginea îl înfățișează pe actorul distins cu trei premii Oscar, având părul grizonat și purtând mustață, privind spre cer. În plan secund, poate fi observat și actorul Sean Bean.

Potrivit unei informații publicate de Variety în octombrie 2024, filmul își propune să analizeze în profunzime relațiile dintre membrii unei familii, în special cele dintre tați, fii și frați.

„Suntem onorați să colaborăm cu Ronan Day-Lewis, un artist vizual deosebit de talentat”, a declarat Peter Kujawski, președintele Focus Features, la momentul respectiv.

Deși nu a fost comunicată oficial o dată de lansare, surse din industrie și casele de pariuri estimează că filmul ar putea avea premiera în această toamnă. Producția este programată să fie prezentată în cadrul Festivalului de Film de la New York, eveniment ce se va desfășura în perioada 26 septembrie- 3 octombrie.

Acesta va marca cea de-a 20-a apariție cinematografică a actorului britanic Daniel Day-Lewis, cunoscut pentru interpretări apreciate în filme precum Lincoln, regizat de Steven Spielberg, There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson și Gangs of New York, în regia lui Martin Scorsese.

Actorul s-a retras din activitate în urmă cu aproximativ șapte ani, explicând decizia într-un interviu acordat revistei W. La acea vreme, a declarat că simțea o nevoie profundă de a se opri: „Nu am vrut să mă implic într-un alt proiect. Mereu am spus că trebuie să mă opresc din actorie, dar de data aceasta a fost diferit – ceva ce simțeam că trebuie făcut”, a punctat el, potrivit uk.news.yahoo.com.