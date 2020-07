Ce este învățământul online? Ce presupune învățământul hibrid? Vom mai reveni la forma de învățământ tradițional? Sunt doar câteva dintre întrebările la care a răspuns psihologul Daniel David, profesor universitar și rector al Universității Babeș-Bolyai, în cadrul emisiunii „Întrebări esențiale”, pe evz.ro.

„Credeți că suntem capabili, în clipa asta, să învățăm online?”, a fost întrebarea jurnalistului Dan Marinescu. „Cred că suntem capabili, dacă suntem realiști”, a răspuns Daniel David. Ce presupune acest realism? Rectorul Universității Babeș-Boliay a explicat pe larg.

„Hai să vă dau un exemplu. Eu am devenit rectorul Universității Babeș-Bolyai în 13 martie. Dacă nu era pandemia și veneam în a doua zi după ce mi-am preluat mandatul și aș fi spus colegilor mei, „Dragilor, din luna aprilie, tot ce facem în Universitate facem online. Predare, examinare, admitere”… Lumea mi-ar fi spus că am înnebunit. „Domnule, așa ceva este imposibil. Nu se poate face”, mi-ar fi zis. Pur și simplu.

Rectorul Universității Babș-Bolyai consideră că perioada aprilie-mai-iunie a fost o perioadă de „război”, în care învățământul online a fost posibil, tocami pentru că nu exitsau alternative viabile.

„Noi am învățat că ne-am descurcat onorabil pentru perioada de „război”. Dar dacă vrem s-o continuăm din toamnă, noi trebuie să învățăm cum să predăm online. Și să predăm online altfel decât am făcut-o în perioada asta de aprilie-mai-iunie. Trebuie s-o facem altfel.

(…) Pe de altă parte, generația digitală, care se definea ca fiind digitală și noi o defineam ca fiind digitală, a descoperit că o fi digitală, dar e destul de complicat să înveți online și digital. Fiindcă ei erau obișnuiți să interacționeze și să navigheze pe Internet în scop de entertainment.

Mai degrabă când se simțeau bine. Căutau un film… se uitau la materiale legate de educație, dar se uitau când le făcea plăcere lor. Și-au dat seama că, „Stai un pic, dacă e școală online, nu mai pot închide când nu mai am chef. Că profesorul continuă cu prezentarea”.

Astfel încât a devenit o învățare foarte stresantă pentru ei. Mai ales că orarul nu a fost gândit în această logică. Una e să ai șase ore față în față. Și alta e să stai șase ore în fața computerului”, a explicat psihologul Daniel David.