Daniel Cochior, UTM, la Gala Capital „Obiectivul principal este excelența în educație”

Sub conducerea domnului Rector Daniel Cochior, Universitatea „Titu Maiorescu” a reușit o super performanță: este singura universitate particulară care se menține, an de an, în Metarankingul Național al Universităților din România. Și, pentru că educația medicală nu poate exista fără practică reală și cercetare solidă, instituția pregătește un proiect major: viitorul Spital Universitar „Titu Maiorescu” - un adevărat laborator viu al formării medicale.

Pentru meritele sale, Prof. Univ. Dr. DANIEL COCHIOR, Rectorul Universității „Titu Maiorescu” din București, a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru excelență în educația medicală universitară” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

