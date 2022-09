Dani Oțil, copleșit de facturile la energie: „Familia asta este făcută să mă ruineze”

„Eu am contorul de gaze unde parchez și m-a întrebat soția dacă fac pană în fiecare seară când mă întorc. I-am spus că <<nu>>, doar mi-am făcut altar la contorul de gaz, aprind două bețișoare parfumate și mă rog, stau în genunchi. Dacă pot să opresc centrala măcar încă o lună, n-ar fi rău! M-am sătura, mă dor genunchii de la atâta rugăciune, că am și piatră rubică acolo”, a spus Dani Oțil sub formă de glumă, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Glumele prezentatorului TV pe baza facturilor la energie

În urmă cu câteva zile, Dani Oțil a mai făcut o glumă pe baza facturilor mari la energie electrică. El a spus că a devenit exact ca tatăl lui și merge după fiecare persoană din casă pentru a stinge becurile. De asemenea, Oțil a mărturisit că acum își dă seama de ce tatăl lui mergea în urma tuturor prin casă. În plus, și-a amintit și de faptul că tot tatăl său se supăra că folosea prea multă hârtie igienică.

„M-am transformat în tata, fraților. Tata le stingea la trei camere care toate făceau cât o garsonieră, că acolo stă și acum. Acum am înțeles de ce adesea după noi intra o mână care stingea becul tot timpul. Și ăla micul nu știe să facă multe, dar știe să aprindă becurile. Familia asta este făcută să mă ruineze. Cineva l-a învățat să le aprindă, nimeni nu l-a învățat să le stingă.”, a precizat prezentatorul TV, potrivit Spynews.