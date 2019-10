Artistul se află la o clinică din Turcia, unde se pregătește să își schimbe look-ul. Dani Mocan a ajuns la concluzia că este timpul pentru un implant de păr. Asta pentru că artistul suferă de calviție, o boală care afectează mulți bărbați.

Înainte de marea transformare vizuală, Dani Mocanu s-a fotografiat şi a publicat imaginea în mediul online. ”Ultima poză chelioşi 💪Doamne Ajută ❤”, a scris cântăreţul în dreptul fotografiei.

Dani Mocanu a dezvăluit – în emisiunea „Agenția VIP” – care este rețeta succesului pe care îl înregistrează la nivel artistic. Pe primul loc între ”ingrediente”, spune celebrul manelist, se află munca.

„Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximatic jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2, 3 în trending”, a povestit Dani Mocanu, scrie Cancan.

