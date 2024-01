Danemarca și-a deschis ambasadă în Republica Moldova

Danemarca strânge relațiile cu Republica Moldova, prin deschiderea ambasadei de la Chișinău. „În ultimul an am reușit să fortificăm dramatic, vizibil prezența diplomatică a partenerilor noștri europeni în Republica Moldova. Și aici, în ultimul an, aici au fost deschise sau au fost făcute anunțuri de deschidere a ambasadelor, evident de Danemarca, dar și Belgia, Țările de Jos, Spania și Grecia”, a declarat vicepremierul Nicu Popescu. Aceste noi misiuni diplomatice, a mai spus Nicu Popescu, inclusiv misiunea diplomatică a Danemarcei, deschisă astăzi, „va permite să aprofundăm ancorarea Republicii Moldova în familia de state europene, astfel încât să putem lucra cu toții pentru aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană”

Danemarca, sprijin pentru Republica Moldova

Nicu Popescu a precizat că Republica Moldova beneficiază de sprijin din partea Danemarcei, inclusiv de ajutor pentru fortificarea rezilienței economice, financiare, energetice și în materie de securitate. „Am discutat mai multe subiecte legate de aceste domenii astăzi cu domnul ministru Rasmussen. Avem un dialog excelent și pe dosarele și pe acțiunile care fortifică parteneriatul nostru cu Alianța Nord-Atlantică, în cadrul căreia Danemarca evident este un membru foarte activ”, a declarat ministrul de externe.

La rândul său, ministrul afacerilor externe al Regatului Danemarcei, a declarat că Republica Moldova, fiind la graniță cu războiul provocat de Rusia în Ucraina, se află într-o situație destul dificilă. În pofida acestor circumstanțe cu provocări, Moldova a reușit să realizeze progrese remarcabile pe calea apropierii de Uniunea Europeană. „Este o cale care impune multă muncă și, nu în ultimul rând, angajamente față de valorile noastre comune. Dar până la urmă este o călătorie cu multe beneficii și vă încurajăm să munciți la fel de bine”, a notat oficialul danez.

Investiții daneze în Republica Moldova

Referindu-se la deschiderea Ambasadei la Chișinău, Lars Løkke Rasmussen a menționat că acest fapt va oferi o platformă și mai bună prin care Danemarca va asista Republica Moldova în parcursul său european, precum și va contribui la intensificarea relațiilor bilaterale.

În Republica Moldova activează 37 de întreprinderi cu capital danez, iar investițiile în capitalul social al acestor companii însumează 66 de milioane de lei. Totodată, Republica Moldova exportă în Danemarca fructe proaspete și uscate, produse de brutărie, semințe de floarea-soarelui, vinuri etc.