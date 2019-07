„România, prin decizia dlui Juncker, nu trebuia să mai vină cu un comisar interimar. Am primit scrisoare de la dl Juncker, mi se sublinia că e perioada scurtă și nu trebuie să mai avem. Nu am fost de acord cu acest lucru. I-am scris lui Juncker o scrisoare și conform tratatului fiecare stat membru trebuie să aibă comisar chiar pentru o perioada scurtă și România nu poate rămână fără comisar pentru că se iau decizii importante la Bruxelles. Am putea să solicităm iar portofoliul politicilor regionale

Eu cred că trebuie să luptăm pentru un portofoliu important, să nu repetăm greșeală făcută când am preluat președinția rotativă a Consiliului UE și să nu avem încredere. Cred că pentru România energia, transporturile, mediul, ar însemna foarte mult. Dacă mă uit pe nouă configurație nu prea văd din Europa centrală și de est, ar fi normalitate să avem portofolii mult mai puternice.

Înțeleg că dacă am merge cu un comisar femeie am obține un portofoliu mai important”, a afirmat premierul Viorica Dăncilă la Antena3.

