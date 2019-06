Am toate motivele să cred că Viorica Dăncilă va fi mai puternică decît Liviu Dragnea în PSD. Gîndul lui Cristoiu

„Marea problemă a guvernării anterioare a constat în faptul că președintele partidului nu a putut să fie premier”, consideră Ion Cristoiu, care analizează congresul extraordinar al PSD de astăzi.





Monica Mihai: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii „Gândurile lui Cristoiu” , alături de mine analistul și jurnalistul Ion Cristoiu, bine ați venit domnule Cristoiu.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit, acum am devenit și analist, deci este un atribut în plus, sunt și analist. Dacă mai facem emisiuni împreună cred că devin și scriitor și filozof, că văd că e la modă acum, filozoful Ion Cristoiu.

Monica Mihai: Am să mă gândesc la propunerea dumneavoastră, am avut în această săptămână mai multe teme importante, una dintre ele care este mult așteptatul eveniment al PSD, congresul PSD care va avea loc în acest weekend. Mai avem 6 luni până la alegerile prezidențiale, trebuie să vedem cine s-a înscris până în acest moment în cursa pentru alegerile prezidențiale din acest an, scandal și tensiuni la vârful PNL, care este miza urmează să dezbatem în ediția de astăzi, mult și controversatul caz al fetiței Sorina care trebuia să fie adoptată de o familie de români stabilită în America, avem niște moment hazlii pe care le vom discuta în emisiune, editorialul săptămânii și top 5 politicieni ai săptămânii, rubricile noastre obișnuite. Haideți să începem cu poate cel mai important și așteptat moment al săptămânii congresul PSD, un congres la care ar trebui cei din partid să își aleagă conducerea, după ce Liviu Dragnea a ajuns la pușcărie, s-au înscris mai multe persoane pentru șefia PSD, dar și pentru funcția de președinte executiv și pentru cel de secretar general. Toate aceste nume, toate aceste persoane din PSD care s-au înscris au apărut relativ pe ultima sută de metri, până acum două săptămâni se vehicula că ar fi în cursă doar Viorica Dăncilă pentru șefia partidului, ce s-a schimbat? Sau de unde acest suflu de candidați?

Ion Cristoiu: Nu știu dacă cei care au apărut sunt urmarea unei comedii a democrației, dar, din punct de vedere al imaginii, dă bine deoarece un singur candidat părea un fel de reluare a afacerilor cu Dragnea unde la congres tot extraordinar din martie 2018, bine Dragnea nici măcar nu a mai fost ales, trebuie precizat că va avea loc o modificare de statut, președintele era ales în stil Ceaușescu, adică erau alese persoane care nu sunt membrii de partid, acum se va modifica statutul în primă parte a ședinței și apoi se va trece la vot. Așa cum am scris, eu am primit invitație(…) nu PSD dar nici alte partide…

Monica Mihai: Cine v-a invitat?

Ion Cristoiu: Din conducerea PSD, am primit o invitație, mă duc pentru că e așa cum am scris, e un congres, cel puțin pentru mine, foarte important care depășește aceste alegeri, este foarte important deoarece așa cum am scris și cum am mai spus PSD e într-un moment de răscruce, adică poate să o ia în jos sau poate să o ia în sus, este un moment de răscruce ca partid.

Monica Mihai: Ce ar trebui să facă ca să nu o ia în jos?

Ion Cristoiu: El ar trebui să promoveze sau să reabiliteze mândria de a fi PSD-ist, adică există la ora actuală, a fi PSD-ist dacă ați observat e considerat ca fiind așa ceva groaznic, o rușine, partidul are militanți…

Monica Mihai: Care nu au recunoscut în sondaje că au votat cu PSD la alegeri.

Ion Cristoiu: Da, cum am arătat eu este înfiorător că un sondaj post-electoral au răspuns numai 4,7% că au votat cu PSD. PSD în acești 2 ani au făcut principala greșeală pe care o face, a făcut-o și FSN, adică s-a ocupat numai de burta oamenilor și nu s-a ocupat de minte, adică nu a reușit deloc să creeze, dacă facem o raportare ca USR, acel militantism, acea să promoveze acei sau nu, să aibă oameni care să creadă în…

Monica Mihai: Cu adevărat în PSD.

Ion Cristoiu: În partid, să se ducă, contracareze #rezist din proprie inițiativă, nu puși. A fost un partid la guvernare și care la un moment dat a uitat că mai e și partid, că are și viață de partid și atunci are o mare problemă, chiar dacă el e acum la guvernare, poate să o ia în jos de tot.

Concurența la șefie nu e un semn bun al revigorării partidului, este expresia mortăciunii partidului

Monica Mihai: Avem 6 candidați pentru șefia PSD, avem 4 candidați pentru funcția de președinte executiv și aproximativ 5 dacă nu mă înșel pentru cea de secretar general.

Ion Cristoiu: Da, întorcându-ne la concurența la șefie, nu e un semn bun al revigorării partidului, deoarece cel puțin eu, dar bănuiesc că și dumneavoastră, ați auzit până acum cei care candidează zicând ceva?

Monica Mihai: Credeți că mimează democrația în partid?

Ion Cristoiu: Nu, nu mimează, este expresia mortăciunii partidului, eu care candidez normal era ca aceste candidaturi să se anunțe mai devreme și să se dea posibilitatea sau unei dezbateri, unei confruntări, adică să vină Șerban Nicolae…

Monica Mihai: Sau Ecaterina Andronescu care este veteran în partid.

Ion Cristoiu: Da, dar nu că veteran, ea s-a înscris, parcă s-ar fi înscris să cumpere semințe sau la coadă la lapte pe vremuri. Păi normal nu era… în momentul în care eu mă înscriu și vreau să ajung președinte și concurez cu Viorica Dăncilă atunci eu trebuie să am o platformă că altfel nu văd de ce m-am înscris. Nici unul din ei nu i-am văzut până acum zicând…

Monica Mihai: Păi și ce vă face să credeți asta? Că, de fapt, nu sunt reali acești concurenți?

Ion Cristoiu: Mă face să cred că ei încă merg în jos, că nu au descoperit, că nu au descoperit să spunem viața de partid, credința de partid, este aceeași obiecție pe care am avut-o și la puciști, adică eu nu au venit că o aripă a partidului, eu aș constitui ca primul semn, dacă aș fi consilierul PSD, primul semn de schimbare la fața partidului, aș recunoaște statutar aripile.

Monica Mihai: Ecaterina Andronescu este una dintre cei care…

Ion Cristoiu: Ea nu… , deci partidele socialiste, cel puțin cel din Franța, are oficial aripă, de ultra stânga, de centru și de dreapta normal ar…

Monica Mihai: Și asta lipsește în PSD.

Ion Cristoiu: Da, și cu atât mai grav este cu cât PSD este singurul partid de stânga, un asemenea partid ar trebui ca o serie de decizii sau problemele partidului să fie subiect, temă de confruntare între diferitele aripi, ale partidului de ultra stângă să spună – nu suntem de acord cu- de exemplu hai să luăm o controversă, desemnarea pentru un nou mandat pentru Mugur Isărescu, da? dacă ați observat cei care contestă din interiorul partidului nu contestă cu argumente nu știu, ideologice, adică de ce nu…

Monica Mihai: Ci de ordin personal mai degrabă.

Ion Cristoiu: Da, adică dacă aveam aripi, aripa de ultra stângă ar fi spus, domne noi nu vrem pentru că el e reprezentantul băncilor străine, a multinaționalelor, la ora actuală în partid dacă ați observat nu avem tocmai pentru că e un partid foarte mare, mai degrabă am în partea aialaltă la dreapta controverse.

Monica Mihai: Mai degrabă ceva în genul cum e în UDMR în momentul de față?

Ion Cristoiu: Nu, cam cum este opoziția… dacă s-ar uni USR cu PNL. Deci dacă ar fi un partid, am avea USR aripa civică a partidului și PNL… ori din acest punct de vedere nu, nici UDMR nu are, partidele socialiste cel din Franța, adică aripă recunoscută statutar, cei din partid care nu fac parte din partid, dar care își spun punctul de vedere și atunci noi știm că ei nu sunt de acord cu anumite decizie din perspectiva lor și s-a dezvoltat, dar ei deja s-a ratat că mai sunt cât, 2 zile? S-a ratat acest moment de… acest congres nu trebuia să se concentreze numai pe alegeri, el trebuia, chiar candidații trebuiau să vină, nici Viorica Dăncilă nu a venit până acum, ea a venit până acum cu programul?

Monica Mihai: Dar știți ce nu regăsesc eu pe listele pentru candidații anumite nume grele din PSD, dumneavoastră cum vedeți? Nu vi se pare interesant faptul că lipsește poate Paul Stănescu sau Marian Oprișan?

Ion Cristoiu: Nu, să ne întoarcem și să facem observația că nici Viorica Dăncilă care e candidatul principal nu și-a prezentat până acum programul. Ce vrea ea de la partidul ăsta, în afară de faptul…

Monica Mihai: Credeți că nici intern nu și l-a prezentat?

Ion Cristoiu: Nu, dar trebuia să ni-l prezinte, păi nu nici intern, normal era ea să faciliteze posibilitatea ca fiecare candidat să trimită o scrisoare în care…

Monica Mihai: Dar în PSD nu există acest obicei, știm foarte bine că…

Ion Cristoiu: Păi eu de ce am zis că sunt consilierul lor pe gratis, adică dacă vrei să reînvigorezi partidul poți…

Monica Mihai: Poți trimite o scrisoare.

Ion Cristoiu: Nu, dai drumul la dezbatere și dezbaterea, concurența nu poate fi decât politico-ideologică ori, ne-am dat seama că de faptul că până acum mâine și poimâine, noi nu avem, de ce candidează Viorica Dăncilă? Bun, am înțeles vrea să fie președinte, dar în momentul în care candidezi la o funcție trebuie să vi cu un program „vreau să candidez pentru că…”, dar nu îl prezinte mie numai în congres pentru că la congres nu vir fi toți PSD-iștii și nici opinia publică, așa era foarte frumos. Se ducea sau aranja la o televiziune de știri ca toți ăștia să spună ceva, dar trimitea o scrisoare fiecare din ei, o scrisoare publică către membrii de partid unde: „domne vreau să candidez…” Șerban Nicolae „vreau să candidez deoarece unu eu cred că PSD… eu cred că PSD, ajung… fac din PSD” ori nu este această dezbatere.

Candidații sunt atât de puțini autentici, mi s-a părut că ei cred că s-au înscris, așa, la plesneală

Monica Mihai: Cu ce credeți că va rămâne PSD după acest congres?

Ion Cristoiu: Și acum să mă întorc să nu uit întrebarea, de ce s-au înscris așa de puțini? Pentru că …

Monica Mihai: Sunt puțini din punctul dumneavoastră de vedere?

Ion Cristoiu: Sunt puțini, adică sunt atât de puțini autentici, mi s-a părut că ei cred că s-au înscris așa la plezneală, vă spun de ce: 1. – partidul are o foarte mare problemă acuma, dacă e ales altcineva decât Viorica Dăncilă o luăm de la capăt.

Monica Mihai: Mai rămâne Viorica Dăncilă premier dacă e ales altcineva?

Ion Cristoiu: Păi și cum să schimbe, ca să o schimbe trebuie să ajungă la mâna președintelui, nu. Marea problemă a guvernării anterioare a constat în faptul că președintele partidului nu a putut să fie premier, tradiția post-decembristă la toate partidele este că premierul este și președinte și atunci imaginați-vă că acum ar ieși altcineva decât Viorica Dăncilă, da? Viorica Dăncilă nu poate să … ăla nu poate să devină premier ca să devină premier, Viorica Dăncilă trebuie să demisioneze și ajunge la … în acel moment PSD poate să își ia adio de la guvernare.

Monica Mihai: Și atunci oarecum Viorica Dăncilă are nevoie să fie reconfirmată…

Ion Cristoiu: Acum ne dăm seama, dacă ajunge altcineva președinte și vrea ea să fie premier, Ecaterina Andronescu de exemplu, deci avem două situații, iar se mulțumește cu funcția de președinte și atunci avem iar dubla comandă pentru că ea va avea și ea ca și Dragnea camarila ei și va vrea să impună punctul de vedere sau va ajunge la situația că ea vrea să fie premier, spre deosebire de Dragnea poate că nu e penală. Ca să devină premier trebuie ca 1.- partidul să depună moțiune de cenzură împotriva propriului premier, sau să demisioneze Viorica Dăncilă. În momentul în care a demisionat Viorica Dăncilă, opoziția a realizat ceea e nu a realizat la moțiunea de cenzură, deci din punctul acesta de vedere trebuie să fii absolut iresponsabil să nu votezi pe Viorica Dăncilă, cel puțin acum, acum cât partidul trebuie să iasă din această menghină pe care o reprezintă…

Monica Mihai: Și să își aleagă candidatul pentru prezidențiale la congresul viitor. În echipă să fie totuși nume mai puțin implicate în scandaluri și mai puțin recunoscute ca baroni locali

Ion Cristoiu: Da, ajungem și la prezidențiale. În legătură cu echipa, eu cred că un moment foarte important îl va constitui oamenii din echipă, adică dacă sunt baroni iar s-a terminat, părerea mea că ar trebui să fie pe lângă Viorica Dăncilă, ea nu e baroneasă, să fie totuși nume mai puțin implicate în scandaluri și mai puțin recunoscute ca baroni locali. Să nu uităm un lucru, că totuși în momentul în care Viorica Dăncilă devine președinte plin, greul va fi pe președintele executiv, pentru că ea nu poate să fie și premier și președinte, trebuie să fie un foarte bun…

Monica Mihai: Să aibă echipă foarte bună cu președintele executiv.

