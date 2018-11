Dăncilă ÎL PUNE LA PUNCT pe Iohannis: „Vă asigur că România este pregătită”

Viorica Dăncilă a făcut un apel, marţi, către toate forţele politice şi preşedintele Klaus Iohannis să se abţină de la declaraţii "care fac rău României", dând ca exemplu afirmaţia şefului statului că ţara noastră nu este pregătită pentru preluarea Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.





„În calitate de prim-ministru al României, vă asigur că România este pregătită, că suntem în grafic atât din punct de vedere al programului pentru Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, dar şi din punct de vedere organizatoric şi logistic. Cred că astfel de declaraţii nu pot face decât rău României. Cred că este un fapt fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene şi cer tuturor forţelor politice, inclusiv preşedintelui României, domnului Iohannis, să se abţină de la astfel de declaraţii, pentru că România are nevoie de consens, România are nevoie de unitate şi are nevoie de buni români care să se gândească în primul rând la propria ţară, şi mai puţin la interesele personale”, a afimat Dăncilă la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

Întrebată cum comentează că nu s-a finalizat licitaţia referitoare la cazarea şi transportul oficialilor europeni, care vor veni în prima jumătate a anului viitor în ţara noastră, Viorica Dăncilă a spus: „Sunt în curs de finalizare. Nu văd de ce neapărat trebuie să ne referim la cazare, pentru că avem, ştiţi foarte bine, un număr foarte mare de evenimente în teritoriu, peste 200 de evenimente, plus evenimentele din Bucureşti. Eu vă asigur că avem aceste lucruri, le vom realiza pe toate. mai sunt foarte puţine lucruri de realizat în ceea ce priveşte materialele, a durat mai mult pentru că a trebuit să respectăm toate procedurile legale. Nu din vina cuiva nu a fost finalizată problema materialelor, ci faptul că a trebuit să îndeplinim toate procedurile legale, dar suntem în grafic”.

Luni, preşedintele Klaus Iohannis declara că România nu este pregătită pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

„Trebuie să menţionez o mare îngrijorare pe care o am, pe care sper că o aveţi, cu toate că nu vă priveşte direct. Este vorba de anul 2019. Ştiţi bine că de la 1 ianuarie 2019 România va prelua Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, o poziţie extrem de importantă, o poziţie extrem de onorantă, o poziţie extrem de solicitantă, mai ales pentru Guvern. Părerea mea este că nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva”, a spus Iohannis la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România.

Iohannis a apreciat că „la Guvern nu se mai înţeleg responsabilii pentru diferite sectoare, persoanele care ar trebui să se ocupe de chestiunile europene pleacă sau sunt demise şi în acest fel ne trezim în ceasul al 12-lea total, total nepregătiţi”. „Aceste lucruri sunt foarte grave”, a apreciat şeful statului, potrivit Agepres.

