Ce se va întâmpla cu Liviu Dragnea dacă liderul PSD câștigă alegerile și ajunge președinte? Îl va grația sau nu pe Dragnea, fostul ei șef? Primul ministru al României, scrie adevărul.ro, are pregătit un răspuns la această întrebare și care nu lasă loc de interpretări.

„Doamne fereşte, nici nu se pune problema!”, afirmă Viorica Dăncilă.

Dezamăgită de bărbații din politică

Președintele social-democraților a comentat și decizia lui Liviu Dragnea de a contesta Statutul PSD și alegerile pentru funcțiile de conducere din partid, desfășurate după arestarea sa. „Nu este o decizie a fostului preşedinte care să ne bucure. Ne întristează, dar nu se va ajunge la acest lucru pentru că noi am făcut totul legal. Nu am mai discutat cu domnul Dragnea dinainte să fie arestat. Nu știu care sunt considerentele pentru care face acest demers. După ce a fost arestat, nu am mai avut absolut nicio discuție cu domnul Dragnea”, a afirmat Viorica Dăncilă.

În ceea ce privește relațiile cu ceilalți bărbați din politică, premierul României s-a declarat dezamăgită de aceștia. „Cred că de la fiecare am avut dezamăgiri. Liviu Dragnea, pentru că s-a poziționat împotriva partidului pe care l-a condus. Victor Ponta, cel care vrea să distrugă acest partid, dar el și deputat este tot pe voturile PSD. Călin Popescu Tăriceanu m-a dezamăgit pentru că a plecat de la guvernare și nu și-a asumat ceea ce am promis românilor în 2016”.

