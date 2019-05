Viorica Dăncilă se răzvrătește. Critici dure la adresa lui Dragnea și Iohannis

Viorica Dăncilă continuă să critice felul în care s-au desfăşurat lucrurile în PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea. Ea a anunțat și că îl va suna pe președintele Klaus Iohannis și îi va cere ”să lase deoparte campania electorală și jocul politic”, atunci când va primi noile nominalizări.





Premierul explică de ce a ţinut să-l reactiveze pe Paul Stănescu, un critic acerb al lui Dragnea, schimbat din funcţia de vicepremier tocmai din această cauză.

„Important este ca de la acest CEx s-a plecat cu un mesaj de unitate, de deschidere a partidului pentru toti cei care vor sa ni se alature si cu certitudinea ca deciziile vor fi pliate pe ce asteapta electoratul de la noi. M-am opus cand s-a propus schimbarea lui Paul Stanescu. Nu am fost de acord atunci si acum consider ca am procedat corect. Am considerat ca nu trebuie sa dam oamenii afara cand nu sunt de acord cu noi. Trebuie sa ne unim fortele pentru ca impreuna sa actionam si de acum incolo sa intelegem unde am gresit", a declarat Dăncilă.

Ana Birchall, Roxana Mânzatu, Natalia Intotero vor fi propuse miniștri la Justiţie, Fonduri Europene şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Titus Corlăţean va fi vicepremier în locul lui Birchall, iar Rodica Nassar îl înlocuieşte pe Codrin Ştefănescu ca secretar general, conform deciziilor luate marţi în Comitetul Executiv al PSD.

Viorica Dăncilă a anunțat că îl va suna pe președintele Klaus Iohannis și îi va cere ”să lase deoparte campania electorală și jocul politic”, atunci când va primi noile nominalizări.

”Nu am discutat când facem Congresul. Trebuie să vedem statutul, dacă toate prevederile sunt agreate sau facem modificări, apoi vom avea un Congres și vom desemna candidatul pentru prezidențiale. Probabil la sfârșitul lunii iunie. Atunci se va decide și candidatul la președinție. Săptămâna viitoare, luni, ne întâlnim cu partenerii din coaliție.

Nu am discutat despre remaniere. Trebuie să avem miniștri titulari pentru ca să ne putem continua activitatea. Președintele trebuie să aibă obiecții de legalitate, nu de oportunitate. Să lase deoparte campania electorală și jocul politic și să dea un răspuns care să țină de legalitate.

Vom face o analiză pe fiecare minister în parte, și pe MAI și pe MAE. MAE a cerut fiecărui ambasador și consul în parte, iar cei care au greșit trebuie să plătească, indiferent cine este acea persoană.

Nu cred că e o problemă, portofoliul de parteneriat extern nu are legătură cu votul din diaspora. Unde se duce Titus Corlățean e pe parteneriat extern. Avem nevoie de o persoană care să discute cu statele cu care avem parteneriat. Vom discuta despre votul electronic, despre votul prin corespondență.”, a spus Viorica Dăncilă.

A fost tranșată și poziția Olguței Vasilescu. Dăncilă a afirmat cu tărie că aceasta rămâne vicepreședinte al PSD și că nu există niciun fel de divergență cu ea.

