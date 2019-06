Viorica Dăncilă spune că nu a fost invitată la ceremonia de la Cotroceni

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a declarat joi că nu a fost invitată la ceremonia de la Palatul Cotroceni unde se semnează Acordul Politic Naţional pentru consolidarea parcursului european al României.





„Nu am fost invitată, probabil s-a luat în calcul şi declaraţia pe care am făcut-o în legătură cu acest pact. Am spus că un pact presupune un consens din partea tuturor forţelor politice, este un proiect care poate fi amendat de către partidele politice. Noi am spus că vrem să depunem anumite amendamente şi atâta timp cât amendamentele noastre nu se regăsesc în pact nu avem de ce participa la semnarea acestuia”, a spus Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, întrebată dacă a fost invitată la ceremonia de la Palatul Cotroceni.

Ceremonia publică de semnare a Acordului Politic Naţional pentru consolidarea parcursului european al României are loc joi la Palatul Cotroceni.

La această ceremonie participă preşedintele PNL, Ludovic Orban, preşedintele USR, Dan Barna, preşedintele PRO România, Victor Ponta, şi preşedintele PMP, Eugen Tomac, potrivit Agerpres.

Doliu in televiziune! S-A STINS la doar 36 de ani...Frumoasa prezentatoare TV a murit in urma cu putin timp

Pagina 1 din 1