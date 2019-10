„O să discut cu colegii mei. Luăm în calcul suspendarea președintelui, pentru că eu cer fiecărui cetățean să respecte Constituția și nu poate cel care trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți să încalce legea fundamentală”, a spus Dăncilă.

„Suntem deja într-o criză. Deja în România avem o criză din punct de vedere instituțional, avem o criză din punct de vedere al legilor și actelor normative pe care trebuie să le adoptăm, avem o criză din punct de vedere al stabilității și a încrederii pe care alte state trebuie să o aibă în România și avem un președinte care lasă aceste lucruri și pleacă în vizită.

Nu e rău că se duce în Japonia, o țară de apreciat, dar în această situație președintele trebuia să îi cheme pe toți la masă dialogului și să găsească o soluție pentru că este autorul acestei crize”, a mai declarat premierul demis.

Viorica Dăncilă a fost întrebată dacă a avut vreo discuție cu Dan Barna vizavi de declarațiile sale despre Guvern.

„Dacă Ludovic Orban reuşeşte să intre în consens cu celelalte partide îi urez succes. Am văzut că tot de-şi doresc se bat cap în cap. Ceea ce au gândit a fost doar s-o dea jos pe Viorica Dăncilă. Nu am vorbit cu Dan Barna. Dar probabil a sesizat ce catastrofă vine cu Ludovic Orban de a spus așa ceva. A fost o unire a lor de conjunctură”, a zis Dăncilă.

