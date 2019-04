Dăncilă SCHIMBĂ FOAIA. Noua Viorica a trimis un mesaj clar duşmanilor. Dragnea a aflat printre primii

Premierul Vorica Dăncilă a fost prezentă vineri la Botoșani alături de Liviu Dragnea, în campanie. Dăncilă a afirmat că a fost cel mai atacat premier al României după 1989. Cu toate acestea, nu va face niciun pas înapoi.





„Nu-mi este ușor. Cred că am fost cel mai atacat prim-ministru după 1989, dar nu am făcut și nici nu o să fac vreun pas înapoi, pentru că am o datorie față de cetățenii acestei țări. Am o datorie față de țara mea, am o datorie față de cei care ne-au acordat această încredere, mă refer la dl președinte Liviu Dragnea, mă refer la conducerea partidului. Noi am învățat de-a lungul timpului să conjugăm verbul „a construi”. Împreună cu dvs am pus cărămidă cu cărămidă. Au venit alții și au conjugat verbul „a demola”. Au dărâmat, am luat-o iar de la capăt. România și românii nu-și mai permit experiențe”, a spus Dăncilă, la Botoșani, conform Antena 3.

Viorica Dăncilă a transmis că PSD dorește binele și bunăstarea românilor.

„România are nevoie de Partidul Social Democrat pentru că este singurul partid care este alături de cetățenii României și care apară România în exterior. Am vrut să ne facem treaba, am vrut ca rezultatele muncii noastre să le resimțiți dumneavoastră. Am vrut să facem pași împreună.

Proiectul nostru de țară, proiectul nostru pentru România include cetățenii României. Proiectul celorlalți, bazat pe jigniri, bazat pe plângeri penale, bazat pe atac la persoană, bazat pe un plan al urii și al dezbinării, nu este benefic pentru niciunul dintre noi și nu este benefic pentru țară.

Ne așteaptă două rânduri de alegeri: europarlamentare și prezidențiale. Va veni anul 2020 cu alte două rânduri de alegeri: alegerile locale și alegerile parlamentare. Eu cred că trebuie să tratăm cu foarte multă atenție, ca fiecare dintre noi să ne gândim ce dorim pentru această țară, ce Românie vrem să lăsăm copiilor și nepoților noștri, dacă dezbinarea și ura, dacă jignirile și trădarea țării sunt mai importante decât realizările pe care le are PSD și Guvernul României”, a mai spus Viorica Dăncilă, la Botoșani.

