Dăncilă ATACATĂ DUR de la Bruxelles: Constat la fiecare întâlnire cât de DEZINFORMATĂ sunteți

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, și-a cerut scuze în fața oficialilor europeni pentru faptul că Guvernul de la București a ales să ignore munca Comisiei Europene cu privire la atragerea de fonduri UE. Aceasta a remarcat, cu părere de rău, că la fiecare întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă constată că prim-ministru este „dezinformat”.





„Am urmarit cu mare interes declaratiile autoritatilor privind absorbtia fondurilor europene de catre România.

Daca aceste rezultate vor fi confirmate de serviciile mele, a caror evaluare pe tari va fi definitivata in ianuarie, nu pot decat sa felicit autoritatile nationale, in mod sincer.

Ceea ce este trist in toate aceste declaratii triumfaliste este ignorarea completa nu neaparat a muncii mele, dar a intregii echipe de experti de la DG Regio, care au venit cu solutii, discutate la zecile de intalniri bilaterale, atat in ce priveste achizitionarea de ambulante, redirectionarea fondurilor catre IMM-uri, etc. Nu cred ca exista vreo tara, dupa cum vad in Revista Presei pe care o primesc in fiecare zi, in care sa nu fie mentionata Comisia Europeana atunci cand se vorbeste de fonduri europene.

Poate ca din punct de vedere politic nu este tocmai cel mai nimerit, dar ma simt datoare fata de colegii mei de la DG Regio, fata de serviciile mele care au venit cu idei si au salvat milioane de euro, sa imi cer scuze pentru faptul ca munca Comisiei Europene a fost ignorata in toate interviurile si declaratiile guvernantilor.

Doamna Prim Ministru, cu tot respectul, Comisia a schimbat Programul Operational Regional, nu Guvernul. Imi pare rau sa constat, in fiecare intalnire pe care am avut-o cu Dvs, cat de dezinformata sunteti de catre cei din subordinea Dvs, lucru pe care vi l-am transmis in mai multe randuri personal. Va asigur in continuare de tot sprijinul meu si al Comisiei Europene, asa cum am declarat si la Bruxelles, la conferinta de presa comuna cu Dl Jean-Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene.

Cat despre cei care incearca in fiecare zi sa ma atace, prin diverse voci, as vrea sa fac urmatoarele precizari: toate declaratiile, inclusiv in România, s-au referit strict la portofoliul meu, al politicii regionale, la fondurile pe care le gestionez.

In toate cele 28 de tari ale Uniunii Europene am dat interviuri, am facut conferinte de presa si am prezentat situatia la zi. Care in unele tari e buna, in altele nu. Nu numai ca nu e interzis (?), dar e obligatia mea sa incurajez folosirea la maxim a fondurilor europene si sa atrag atentia asupra riscurilor . România nu este o tara care sa isi poata rata sanse la dezvoltare din orgolii.

Am spus si repet- am fost in ultimii patru ani la dispozitia autoritatilor romane. Cu totii m-ati putut vedea, am venit in România in prima saptamana imediat dupa instalarea fiecarui Guvern, am inclus Valea Jiului in proiectul pilot pentru dezvoltarea regiunilor carbonifere, am inclus regiunile Nord-Est si Nord-Vest din România in cadrul Initiativei pe care am lansat-o pentru Regiunile lasate in urma. Am initiat Grupul de lucru pentru o mai buna implementare, gratie caruia România a ajuns la 91% grad de absorbtie pentru perioada 2007-2013.

La unele probleme am gasit solutii, la altele nu.

Dorim in continuare sa ajutam: asteptam proiecte, mai ales in domeniul infrastructurii de transport, expertii nostri au lucrat enorm si vreau sa le multumesc, stiind ca vor face eforturi in continuare, indiferent daca munca lor e apreciata sau nu la Bucuresti. Voi reveni in ianuarie cu analizele Comisiei Europene”, a transmis Corina Crețu, sâmbătă, pe Facebook.

ULTIMA ORA! Ce se intampla cu salariile, in 2019! Anunt BOMBA pentru toti bugetarii!

Pagina 1 din 1